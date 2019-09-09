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"Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz"

- Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim: "Irak olarak, Türkiye ve herkesle ortak çıkarları gözeterek, iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
"Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii lider ve meclisteki muhalefet grubu Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Türkiye ile Irak ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirtti.

Hekim’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şii lider Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hekim, "Irak olarak, başta Türkiye olmak üzere herkesle ortak çıkarları gözeterek, iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bölgedeki gelişmelerin çözümü için olayları tırmandıran söylemlerden uzak durulması ve bunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Irak’ta hükümete karşı siyasi muhalefete devam edeceklerini kaydeden Hekim, ulusal muhalefet projesinin geliştirilmesi ve gölge hükümet konusunda önemli mesafe katettiklerini vurguladı.

Hekim, aynı zamanda hükümetteki bazı bakanların yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste sorgulanması için de çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız da görüşmede, Irak ile ilişkileri iki ülkenin ortak çıkarı temelinde geliştirmek istediklerini vurguladı.

- Ammar el-Hekim'in muhalif kanada geçişi

Irak Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Hekim, parlamentoda muhalefet safına geçtiğini duyurmuştu.

Son dönemde hükümete karşı sert bir eleştirel dil kullanmaya başlayan Hekim’in, muhalefet cephesini genişletmek istediği biliniyor. Ammar Hekim’in bunun için ülkedeki bazı Sünni ve Şii siyasi taraflarla görüştüğü de ifade ediliyor.

Hekim, Irak'ta 2003 sonrası Şii iktidarlarında parlamentoda muhalefete geçen ilk Şii lider olarak öne çıktı.

- "Gölge hükümet" nedir?

Ulusal Hikmet Akımı üyelerinden Fadi Şammari, dün yaptığı basın açıklamasında muhalefet cephesini genişletmek istediklerini vurgulamıştı.

Hekim’in gündeme getirdiği "gölge hükümet" ile ilgili açıklamalarda da bulunan Şammari, Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetini denetleme görevi üstlenecek bu hükümetin içinde 22 bakanın olacağını, söz konusu hükümet için başkan seçme aşamasına henüz gelinmediğini söylemişti.

Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Akımı'nın 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunuyor.

Öte yandan Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi’ye bağlı Nasr Koalisyonu’nun da mecliste muhalefet cephesine katılabileceği iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
  1. hekim
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