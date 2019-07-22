Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın sefere çıkıyor Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni yarın sefere çıkıyor. Sefer Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle başlayacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Demir İpek Yolu olarak bilinen Bakü Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının hizmete girmesiyle Türkiye ile bölge ülkeleri arasında yük taşımacılığının hızlandığı bildirildi. İlk ihracat treni Açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treninin, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkililerinin katılımlarıyla yarın saat 15.00'te Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacağı ifade edildi. İş gücü ve zaman kaybı önlenecek Türkiye'ye getirilen Gürcistan vagonlarından oluşacak yük treninin, aynı zamanda Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gürcistan-Türkiye-Gürcistan arasında ilk kez işletilecek tren vagonlarının bojileri (tekerlek-dingil sistemi) iki ülke demiryolu hatlarındaki ray açıklığından doğan fark dikkate alınarak Ahılkelek İstasyonu’nda değiştirildi. Vagonların bojilerinin değiştirilmesiyle yüklerin elleçlenmesinden doğan iş gücü ve zaman kaybı önlenmiş oldu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.