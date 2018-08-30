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'Türkiye ile geleneksel bağlarımız var'

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Senegal için Almanya, Fransa, Türkiye, Çin ya da Amerika, hepsi önemli ülkeler, geleneksel bağlarımız var." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:06
'Türkiye ile geleneksel bağlarımız var'

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Senegal için Almanya, Fransa, Türkiye, Çin ya da Amerika, hepsi önemli ülkeler, geleneksel bağlarımız var." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 3 günlük Batı Afrika ziyareti kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Merkel, Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Sall, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya ile enerji alanında iş birliğini ele aldıklarını söyledi. Almanya ile yenilenebilir enerji alanı başta olmak üzere 7 iş birliği anlaşması imzaladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Sall, birçok Alman firmasının ülkesinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Yasa dışı göçü engellemede en önemli sorumluluğun Afrika ülkelerine düştüğünü vurgulayan Sall, bunu Senegal sınırları içerisinde önleme konusunda büyük çaba sarf ettiklerini, bu amaçla Avrupa devletleriyle vize kolaylığı sağlanması görüşmeleri yürüttüklerini anlattı.

Almanya'da 6 bin 300 Senegalli bulunduğunu, bunların binden fazlasının düzensiz göçmen konumunda olduğunu aktaran Sall, Merkel ile bu göçmenlere kimlik verilmesi konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin kalkınma konusunda Afrika'ya yardım etmesinin göçü azaltacağını ifade eden Sall, medyanın Avrupa'yı çok güzel, Afrika'yı kötü göstererek insanları göçe özendirdiğine dikkati çekti.

Almanya'nın kapalı bir toplum olduğunu ve göçmenleri kabul etmekte zorlandığını kaydeden Sall, "Avrupa dünya için önemli, dünya da Avrupa için önemlidir." diye konuştu.

"Kapımız tüm iş birliklerine açık"

Sall, bir gazetecinin, Senagal'e son zamanlarda Türkiye, Çin, Fransa ve Almanya liderlerinin ziyaretini hatırlatarak hangi ülkenin Senegal'in en önemli ortağı olduğu sorusuna, "Senegal için Almanya, Fransa, Türkiye, Çin ya da Amerika, hepsi önemli ülkeler, bu ülkelerle geleneksel bağlarımız var. Fransa'nın sömürgecilik tarihine rağmen biz ekonomik ilişkileri canlı tutmaya gayret ettik." yanıtını verdi.

Senegal'in iş birliği kurmak isteyen ülkelere kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirten Macky Sall, "Tabiki ki bu ülkelere ve Türkiye'ye de hoş geldin diyeceğiz. Gençlerimize iş imkanı sağlanıyor, nasıl geri çevirebiliriz. Kalkınma göçü de engeller." dedi.

Merkel de yaptığı konuşmada, Senegal'in özgürlükler ve çoğulculuk açısından önemli bir ülke olduğunu söyledi. Sall ile komşu ülkelerle olan ilişkileri ele aldıklarını aktaran Almanya Başbakanı, Gambiya'daki demokratikleşme verdiği destek için Sall'e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:06
  1. Angela Merkel
  2. Dakar
  3. Macky Sall
  4. Senegal
  5. türkiye
  6. Anadolu Ajansı

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