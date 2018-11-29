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Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanında iş birliği

Yükseköğretim Kurulu ile Filipinler Yükseköğretim Kurulu arasında yükseköğretim alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:53
Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Filipinler Yükseköğretim Kurulu (CHED) arasında yükseköğretim alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Resmi davetle Manila'ya giden YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, CHED Başkanı Dr. J. Prospero E. De Vera ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin yükseköğretim alanında iş birliği yapması, üniversitelerinin ortak proje üretmelerinin ve çeşitli düzeylerde ortak diploma programları başlatmalarının desteklenmesi, diploma denklik süreçlerinin hızlandırılması ve YÖK'ün Filipinler'in Müslüman bölgesinde bulunan Mindanao Üniversitenin akademik kadrolarını oluşturmasına destek için çeşitli alanlarda doktora bursu tahsis etmesi konularında mutabık kalındı.

İki ülke arasında yükseköğretim alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptını, Er ile De Vera imzaladı.

Törenin ardından YÖK Başkan Vekili Er, Mindanao Üniversitesinin Marawi yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:53
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