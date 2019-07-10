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Türkiye ile Fildişi Sahili arasında mutabakat zaptı imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Bugün imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, TOKİ Başkanlığımızın konut üretimi konusundaki tecrübe ve bilgi birikimini Fildişi Sahili başta olmak üzere bütün Afrika kıtasına taşımış oluyoruz"- "İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında Bakanlık olarak cuma günü açıklayacağımız, Karadeniz bölgesinden başlamak üzere 7 bölgede iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:06
Türkiye ile Fildişi Sahili arasında mutabakat zaptı imzalandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, TOKİ Başkanlığımızın konut üretimi konusundaki tecrübe ve bilgi birikimini Fildişi Sahili başta olmak üzere bütün Afrika kıtasına taşımış oluyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Şehircilik Bakanlığı arasında "Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Kurum, Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakat zaptı ile Fildişi Sahili ve Türkiye arasında toplu konut planlanması konusu ile sosyal konut projeleri için uygun finansman modellerinin hazırlanması hususunda bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağını söyledi.

Türkiye ve Fildişi Sahili arasında siyasi, ekonomik ve sosyal alanda olduğu gibi çevre ve şehircilik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğuna inandıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, TOKİ Başkanlığımızın konut üretimi konusundaki tecrübe ve bilgi birikimi, Fildişi Sahili başta olmak üzere bütün Afrika kıtasına taşırmış oluyor. Bu anlaşmayla Fildişi Sahili'nde TOKİ benzeri bir kuruluşun kurulmasına öncülük etmiş oluyoruz. Bu bağlamda, TOKİ Başkanlığımızın yurt içinde olduğu kadar yurt dışına da götürdüğü hizmetlerin, öneminin altını çizerek vurgulamak istiyorum. Uyguladığımız konut modelleri pek çok ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugüne kadar TOKİ ile yaklaşık 840 bin bağımsız bölüm ürettik, bunun yanında da 15 bin sosyal donatıları içinde barındıran projeleri inşa ettik. Şimdi ülkemizdeki 440 bin müteahhitle yine inşaat malzemesi sektörünü ilgilendiren 250'ye yakın sektörümüzle de yurt dışında bu bilgimizi, becerimizi diğer ülkelerle paylaşmak istiyoruz."

- "7 bölgede iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kurum, Fildişi Sahili ile imzalanan protokolün iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret hacmini geliştireceğini, bu anlamda iki ülke liderinin ortaya koyduğu bir milyar dolar ticaret hedefine kısa zamanda ulaşmasını sağlayacağını dile getirdi.

İklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusuna değinen Kurum, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında Bakanlık olarak cuma günü açıklayacağımız, Karadeniz bölgesinden başlamak üzere 7 bölgede iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda da ülke olarak bu konuda diğer ülkelere, gelişmiş ülkelere örnek olacak uygulamaları ülkemizde gerçekleştirmek istiyoruz. Hem Sıfır Atık Projemiz ile hem şehirlerin düzenli depolama tesislerini, atık su arıtma tesislerini de yüzde yüze hizmet verecek şekilde yapmak istiyoruz."

Kurum, Fildişi Sahili İnşaat, Konut ve Şehircilik Bakanı ile çevre ve şehircilik alanında yapılanlar ve yapmak istenen konuları paylaştıklarını söyledi.

Başta Fildişi Sahili olmak üzere tüm Afrika ülkelerinde bundan sonraki süreçte bu tecrübeyi paylaşacaklarını aktaran Kurum, müteahhitlik sektörünün gelişmesi ve sektörün istihdam yaratması anlamında, Türkiye'nin yurt dışına bundan sonraki süreçte daha kararlı şekilde açılacağını ifade etti.

- "TOKİ bir süredir bizim için model teşkil ediyor"

Fildişi Sahili İnşaat, Konut ve Şehircilik Bakanı Bruno Kone de TOKİ'nin bir süredir kendileri için model teşkil ettiğini belirtti.

Türkiye'deki işletmelerin Fildişi'ne gittiğinde sadece Fildişi pazarıyla sınırla kalmayacağını anlatan Kone, "Bizim ülkemiz, Batı Afrika Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye olan bütün ülkelere de giriş kapısı teşkil ediyor. Türk işletmeler bizim ülkemize gelecek olursa, toplamda 300 milyonluk bir nüfusa, böyle bir pazara da erişebilmiş olacaklar. Türkiye ve Fildişi bakanlarının bugün imzaladığı anlaşmayla beraber iki ülkenin ticari hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi yönünde çorbada tuzumuz olmuş olacak." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:06
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Murat Kurum

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