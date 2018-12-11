ERİVAN/ANKARA (AA) - Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, "Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz." dedi.

Ermenistan'da yapılan erken seçimlerin ardından bir grup Türk gazeteciyle Erivan'da bir araya gelen Bakan Mnatsakanyan, seçim sonuçları ve gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Mnatsakanyan, pazar günü yapılan seçimlerde Başbakan Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde yüzde 70'in üzerinde oy almalarının kendilerine güven verdiğine ve bunun reform politikalarını hayata geçirmede etkili olacağına dikkati çekti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelere yeni bir dinamizm geleceğini belirten Mnatsakanyan, iki ülkenin de buna hazır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mnatsakanyan, "Biz, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz ve bu konuda sürekliliği tercih ediyoruz. İki ülke arasında geçmişte tatsız hadiseler yaşandı ancak biz ön koşulsuz olarak görüşmeye hazırız. Zor gibi gözükse de iki ülke arasında yeni bir yol çizilmeli." dedi.

Son dönemde parti olarak sancılı bir süreçten geçtiklerini dile getiren Mnatsakanyan, Ermenilerin, Türklere karşı önyargısı bulunmadığını ve ayrımcılığa karşı olduklarını savundu.

Mnatsakanyan, geçmişte iki ülke arasında yaşananların tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizler komşu iki ülkeyiz ve sorunları çözecek yeterli kapasiteye sahibiz. Biz çözüm için diyalog kurmaktan yanayız." dedi.

- "Halkın istediği oldu"

Mnatsakanyan, toplumun hemen hemen tamamının Paşinyan'ın iktidara gelmesine neden olan protestolara katıldığını anımsatarak, "Belki kimse barışçıl yöntemlerle yapılan bu protestoların bir devrime gideceğini tahmin edemezdi ama öyle oldu. Burada halkın payı çok büyüktü. İnsanlar yolsuzluğa, adaletsizliğe, sosyal ve ekonomik eşitsizliklere karşı çıktı. Sonuçta halkın istediği oldu ve büyük bir başarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Paşinyan'ın mayısta iktidara geldikten sonra halkın büyük desteğini aldığını hatırlatan Mnatsakanyan, Paşinyan erken seçim kararı aldığında muhalefetten büyük tepki geldiğini ve onun birkaç saat içerisinde sosyal medya aracılığıyla 40 bin insanı meclis etrafında topladığını ifade etti.

- "Önceliğimiz halkın isteklerini uygulamak"

Halkın da erken seçimden yana olduğunu belirten Mnatsakanyan, seçimlerde alınan yüzde 70'lik oy oranından mutlu olduklarını söyledi. Mnatsakanyan, "Şu anda bizim önceliğimiz, halkın isteklerini bir bir uygulamak. Önceliklerimiz yeni bir hükümet kurmak, ekonomi politikalarımızı uygulamak ve hukukun üstünlüğünün benimsendiği bir sistem kurmak." dedi.

Bakan Mnatsakanyan, bir diğer önceliklerinin de iç politikadaki aksaklıkları düzeltmek, ardından dış politikaları revize etmek olduğunu vurguladı.

Önlerinde geniş bir siyasi ajanda bulunduğuna dikkati çeken Mnatsakanyan, şunları kaydetti:

"Bizim Rusya, AB ve ABD başta olmak üzere, komşularımız Gürcistan ve İran ile iyi ilişkilerimiz var. Bunun yanı sıra dünyanın diğer tarafı olan Çin, Japonya ve diğer Asya ülkeleriyle de. Ama ilk ve en önemli önceliğimiz Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesi. Biz Ermenistan’ın güvenlik politikalarını oluşturma konusunda çok dikkatliyiz."

Mnatsakanyan, hükümetin göreve geldiği mayıstan bu yana Dağlık Karabağ konusuna yeni bir çözüm aradığını ve Rusya ve ABD ile bu konuda görüştüklerini dile getirdi.

- "Barışçıl yollarla çözmek istiyoruz"

Ermenistan ile Azerbaycan’ın dışişleri bakanlarının ve Başbakan Paşinyan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ sorununu ele almak için bir araya geldiğini hatırlatan Mnatsakanyan, "Biz bu konuyu barışçıl yollarla görüşerek çözmek istiyoruz. Barışı sağlamak için yeterli kapasiteye sahibiz." dedi.

Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ konusunda ABD, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin katılımıyla yürütülecek etkili diplomasinin de işe yarayacağına işaret ederek, "Ülkelerin tansiyonu düşürme çabaları da çok önemli, nefret söylemlerini düşürmek de çok önemli. Ermenistan’ın önceliği güvenlik ve Dağlık Karabağ’ın statüsü." diye konuştu.

Ermenistan siyasetinde büyük bir değişim olduğuna dikkati çeken Mnatsakanyan, "Yeni jenerasyon politikacılar daha açık fikirli. Genç politikacıların sorumluluk sahibi olması ve mantıklı hareket etmesi beni umutlandırıyor. Biz sabırlıyız ve geçmişin yanlış politikaları üzerinde ısrar etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.





















