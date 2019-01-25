Türkiye ile Endonezya arasında serbest ticaret müzakereleri İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen üçüncü tur müzakereler tamamlandı

CAKARTA (AA) - Türkiye ve Endonezya heyetleri arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin üçüncü turu tamamlandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakereler kapsamında Türkiye ve Endonezya heyetleri bir araya geldi. Dün başlayan üçüncü tur müzakereler tamamlandı. Müzakereye, Türkiye'den, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığından oluşan bir heyet katıldı. Heyetler, Türkiye ve Endonezya arasında ticaretin kolaylaştırılması ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına ilişkin yol haritasını ele aldı. STA'nın dördüncü tur müzakerelerinin de mayıs ayında Ankara’da yapılması bekleniyor. İki ülke arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu Ocak 2018’de Cakarta’da, ikinci turu ise Mayıs 2018’de Ankara’da yapılmıştı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun 2017 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) kapsamında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakerelerin başlatılmasına dair ortak deklarasyona imza atılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.