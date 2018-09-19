Destici: Türkiye ile birlikte olan kazanır!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel BaşkanıMustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazileri saygı ve minnetle andı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, Rusya ile Türkiye arasında, İdlib'in geleceğine ilişkin sağlanan mutabakata değinerek, Türkiye'nin bu mutabakat ile İdlib'de mühlet kazandığını belirtti.

"BBP camiası olarak, yeni bir sığınmacı dalgasının ve olası sivil ölümlülerin önüne geçilmesi açısından bu mutabakatı insani ve vicdani gerekçelerden ötürü çok önemsiyoruz." diyen Destici, şöyle devam etti:

"Toplantı sonrasındaki tabloyu diplomatik bir başarı olarak niteliyoruz. Temennimiz sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü odaklı politikalar istikametinde işlemesidir."

Destici, söz konusu mutabakatın Türkiye'de bulunan 3,5 milyon Suriyelinin yurtlarına dönmesi için oldukça umut verici bir gelişme olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE BERABER OLAN KAZANIR"

Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin Türkiye'yi İdlib'deki örgütleri himaye etmekle suçlamaya başladıklarını savunan Destici, "Türkiye bu iftiralara pabuç bırakmamalıdır. Dışişleri Bakanlığımız, Fırat'ın doğusundaki PKK ve YPG kapasitesine dikkat çekerek, teröre destek veren ülkelerin kendileri olduğu argümanlarını sıkça vurgulanmalıdır." diye konuştu.

Bölgede herkesin birbirlerine zarar verme potansiyellerine göre mevzi aldığını anlatan Destici, "Türkiye, Suriye'de rahatlıkla oyunu değiştirebilecek imkanlara sahiptir. Bu nedenle Türkiye ile beraber olan kazanır." dedi.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından stratejik önemine de değinen Destici, araştırmalara göre, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin 570 yıl ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Avrupa devletlerinin Rus gazına bağımlılığı azaltmak ve İsrail'in doğalgaz pazarında daha fazla söz sahibi olma isteğinin bölgenin önemini artırdığına işaret eden Destici, "Rusya, ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz'e askeri üs kurma çabalarını, donanma sayılarını artırmalarını, bölgede tansiyonun yükselmesine sebep olacak hamleler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK KAYNAK VAR"

Mustafa Destici, kendisini ziyarete gelen ve basın toplantısını katılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Kendisinin de emekli olmak için üç yıl yaşa takıldığını, bundan dolayı emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çok iyi anladığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşların, mağduriyetlerine çok vakıfım. Mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu insanlar işe başlarken devletle imzaladığı akde göre emekli edilmeleri gerekiyor. Yani belli bir süre sonra devletin 'ben sizin emeklilik hakkınızı şu kadar yıl öteledim' deme gibi bir hakkının olabileceğini düşünmüyoruz. Türkiye'de özellikle işsizlik fonu başta olmak üzere, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderecek pek çok kaynak var. 'Kaynak yok' lafını, doğru ve geçerli bir argüman olarak kabul etmiyoruz. Ekim ayıyla birlikte Meclis'te bu konu gündeme gelecektir. BBP olarak emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi noktasında el kaldıracağız."