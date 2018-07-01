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Erdoğan'ın 40 yıllık dostu konuştu: Türkiye ile birleşerek adını ‘Türkdan’ koyacağız

Sudanlı araştırmacı, yazar ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40 yıllık dostu Dr. Fatih Ali Hasaneyn 24 Haziran'daki seçimi bütün ümmet adına bir zafer olarak değerlendirerek "İslam alemini ayağa kaldıracak ve bir çatı altında toplayacak tek lider Edoğan’dır" dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:07
Erdoğan'ın 40 yıllık dostu konuştu: Türkiye ile birleşerek adını ‘Türkdan’ koyacağız

Sudanlı araştırmacı, yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinin sadece Türkiye’nin değil tüm İslam aleminin zaferi olduğunu belirtti. Türk-Sudan Dostluk Derneği Başkanlığını da olan Hasaneyn, Türkiye’de seçim sonuçları açıkladığında yüzlerce Sudanlının sokaklarda kutlama yaptığını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Herhangi bir organizasyon olmadan yüzlerce araç sokağa çıktı. İnsanlar bir anda meydanları doldurdu. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları taşıyanlar Türkiye’ye olan sevgilerini haykırdılar.”

"TÜRKDAN ÜLKESİ OLACAK"

Erdoğan’ın İslam aleminin umudu ve lideri olduğunu belirten Sudanlı yazar, “Dünyada hürriyet, adalet, eşitlik isteyen tüm Müslümanları bir çatı altında toplayabilecek olan tek kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden ilk kişilerden olduğunu hatırlatan Hasaneyn, Türkiye ve Sudan arasındaki bağın giderek güçleneceğini söyledi. Türkiye ve Sudan’ın geleceğine yönelik hayallerini ise şöyle anlattı: “ Sudan ve Türkiye birleşecek ve tek bir ülke olacak. Bu ülkenin adını da “Türkdan” koyacağız. Birinci başkenti İstanbul, ikinci başkenti Hortum olacak. Bize ise Erdoğan liderlik edecek.”

İNCE ÇOCUĞU UZAKLAŞTIRDI

Seçim sürecini çok yakından takip eden Hasaneyn, bu konudaki anektodlarını da aktardı:“CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir mitingi sırasında yanına gelen çocuğu uzaklaştırdı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan yanına yaklaşan çocuğu sevgiyle kucakladı. Sadece bu görüntü bile onun ne kadar değerli bir lider olduğunu göstermeye yeter. Türk halkı da bunu bildiği için Erdoğan’ı seçti.” Erdoğan’ın büyük engellere rağmen başarıya ulaştığını dile getiren Sudanlı yazar, bazı körfez ülkelerinin, seçimlerde Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için 12 milyar dolar harcadığını belirtti. “Artık tüm dünyanın karşısında yeni bir Türkiye var ve yepyeni bir asır başlıyor” diyen Hasaneyn, bu başarıyı kimsenin gölgeleyemeyeceğinin altını çizdi.

40 YILDIR DOSTLAR

Geçtiğimiz yıl Erdoğan, Sudan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında eski dostu Fatih Ali Hasaneyn’i ziyaret etti. Hasaneyn ve Erdoğan’ın dostluğu 40 yıl öncesine dayanıyor. Erdoğan ile çok sayıda anısı olan Hasaneyn, her zaman onun yanında olduğunu hatta başbakan olmadan önce hapisteyken onu ziyaret ettiğini söyledi ve “Kardeşliğimiz her zaman daim olacaktır” dedi. Aliya’nın mirasını Erdoğan taşıyor

Fatih Ali Hasaneyn aynı zamanda Aliya İzzetbegoviç’in yakın arkadaşı ve dava dostuydu. Hasaneyn, 60’larda Bosna Davası’nın çekirdek kadrosunda yer aldı. Tıp eğitimi için Sudanlı öğrencilerden oluşan bir kafileyle Yugoslavya’ya gitti ve o dönemde Yugoslavya Topluluğu temsilcisi olan Aliya İzzetbegoviç ile tanıştı. Hasaneyn, dostu Aliya ile birlikte Yugoslavya İslami Hareketini kurdu. Aliya’nın 1965’ten itibaren yanında yetişen dava arkadaşı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde müsteşarı Sudanlı dostu, onunla olan hatıralarını da bir kitapta topladı. Türkçe’ye, “Drina Köprüsü” adıyla çevrilen kitap çok önemli bir devrin tanıklarını içeriyor. Aliya İzzetbegoviç ve Recep Tayyip Erdoğan ile dost olmasının çok büyük bir lütuf olduğunu söyleyen Hasaneyn, “Bosna’nın ilk zeki ve entelektüel lideri Aliya oldu. O, yazar, felsefeci ve âlimdi. Ancak şimdi ona benzer bir lider geldi, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Aliya İzzetbegoviç’in mirasını Erdoğan taşıyor. ”şeklinde konuştu.

BATI KÖLE İSTİYOR

Doğu Avrupa’da önemli bir İslami rol oynayan Dr. Fatih Ali Hasaneyn, batının her zaman Müslümanları düşman olarak gördüğüne vurgu yaptı. Son yıllarda İslam coğrafyasındaki savaşlar nedeniyle ortaya çıkan mülteci sorununa da değinen Sudanlı yazar şunları söyledi: “Avrupa ve ABD Müslüman mültecilerin hayatını zorlaştırmak için her gün yeni kararlar çıkarıyorlar. Onlar Müslümanları vatandaş olarak değil köle olarak görüyor. Ahlakı, dini, geleneği, şahsiyeti olmayan bireyler istiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye milyonlarca insana kapılarını açtı ve 21. yüzyılda bir ışık oldu. Bu ümmetin tek umudu Türkiye, bu gerçeği kimse görmezden gelemez.”

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 14:07
  1. İstanbul
  2. Fatih Ali Hasaneyn
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. sudan
  5. türkiye

YORUM YAZ

  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Istanbul "Kanuninin" biz hepimiz müslüman alemine mirası Türk boyların çetin eseridir. "Ittihat-i Islam" Istanbulun kaderidir bundan bizi ayıramazlar. Umarım en kısa zamanda "Ayasofya Camii" ibadete açılır ve o Meleklerkutbesinde Islam Birligi "ittihati-i islam" 5 Islam Devletlerinin birleşmesiyle kurulur. O siyonist-wahabi gayrimüslüm-suudları kuma gömeriz.
  • HarunHarun1 sa önce
    Zaten bizim kalbimizde biriz kardeslerimizin birinin ayagina diken batsa bizim cigerimize batiyor Allahim muslumanlara birlik ve beraberlik ver
  • TürkTürk1 sa önce
    Araplarda sevgi paraya bagldir ne kadar para okadarsevgien cok parayi ve yardimi hiristiyan devletlerinden aliraklinca Türkiye kandirmak istiyor Arabdan dost olmaz Türkün Türkten baska dostu yoktur YasasinTürk islam dünyasi
  • kaankaan15 dk önce
    Ummet ile yakinlasacagiz diye niye hep Araplara yaklasiyoruz. ki? Orta Asyada bir cok Musluman Turk devletleri var.. Onlarla niye ortak islere yakinlasmaya onem vermiyoruz ??
  • nn59 dk önce
    EVET BU DAVA KUTLUDAVABÖYLE OLDUĞU KADARDA BUYUK TURYAHUDİ HAKİM OLMAK İSTER DÜNYAYABELLİKİ ÇETİN GEÇECEKTİR
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