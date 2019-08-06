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"Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır:- "İyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, kardeş bir ülke var"

06 Ağustos 2019 Salı 11:43
"Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte"

ANKARA (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye ile Azerbaycan’ın zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte olduğunun altını çizerek, "İyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, kardeş bir ülke var." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine siyasi katkılarından dolayı, "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıldönümü Madalyası" takdim edildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Bozkır, programdan dolayı memnuniyetini belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan’ın böyle güzel ilişki içinde olduğu bir dönemde, tek millet iki devlet anlayışı içinde bütün dünyaya örnek olan güzel bir tablo verildiği dönemde bana büyük bir onur duyacağım bir madalyanın tebliğ edilmesi gerçekten hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir anıdır.” dedi.

Bozkır, Türkiye ile Azerbaycan’ın zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki kardeşliğin dünyada hayret uyandırdığını söyledi. Bozkır, "İyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, kardeş bir ülke var." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi olmanın kolay bir iş olmadığını söyleyen Bozkır, “Çünkü başka bir büyükelçiden beklentiler bir ise Azerbaycan Büyükelçisinden beştir.” şeklinde konuştu.

Bu madalyanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a da verildiğini söyleyen Bozkır, 4 kişiye tevdi edilen bu madalyanın herkes için onur vesilesi olduğunu aktardı.

- "Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliği çok güçlüdür"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğinin çok güçlü olduğunu vurguladı. İbrahim, "Tek millet iki devlet şiarı altında işlerimizi görüyoruz." şeklinde konuştu.

Volkan Bozkır’ın her zaman Azerbaycan’ın ve diplomasinin yanında olduğunu belirten İbrahim, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 100. Yıldönümü Madalyasını takdim etmek üzere beni görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.





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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:43
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