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Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 23:26
Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede,

-Hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu,

-Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000’den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini,

-Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,

-Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini,

-Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 23:26
  1. Fransa
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. pyd

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