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Türkiye ile aşık atan Yunanistan'ın termik santralleri de gitti

Yunanistan'da kamuya bağlı termik santrallerin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme hükümet ortaklarının oylarıyla mecliste kabul edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:24
Türkiye ile aşık atan Yunanistan'ın termik santralleri de gitti

Yunanistan termik santrallerini özelleştiriyor - Kamuya bağlı termik santrallerin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme hükümet ortaklarının oylarıyla mecliste kabul edildi

Yunanistan Kamu Enerji Kurumuna (DEI) bağlı iki termik santralin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) mensubu milletvekillerinin toplam 151 oyuyla meclisten geçti.

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Toplam 300 sandalyeli mecliste düzenlemeye, muhalefet partilerinden 124 milletvekili ise "hayır" oyu kullanırken 25 milletvekili oylamaya katılmadı.

DEI'nin toplam termik santral kapasitesinin yüzde 40'ına, toplam elektrik kapasitesinin ise yüzde 9'una tekabül eden iki tesis için ihale usulü satış beklenirken, kamu kurumu olan şirketin toptan elektrik satışındaki payının AB rekabet kuralları gereği azaltılması hedefleniyor.

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Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, düzenlemenin elektrik üretiminde kamunun rekabet alanının daralmasına yol açacağını belirterek, bu durumun elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını savundu.

Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis ise, hükümetinin özelleştirmeler için geçmiş hükümetlerden çok daha başarılı teklifler alarak başarılı bir politika güttüğünü ileri sürdü.

Öte yandan, oylama öncesinde meclis binası önünde toplanan termik santral işçileri ellerindeki kömür torbalarını meydana boşaltarak protestoda bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 23:24
  1. Yunanistan termik santralleri
  2. termik santralleri

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