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Türkiye ile Almanya arasında tarımda iş birliği anlaşması

Türkiye ile Almanya arasında tarım alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı- Mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında tarımsal ticaretin önündeki teknik engellerin kısa sürede aşılması için “Tarım Çalışma Grubu” oluşturulacak- Tarımsal teknoloji ve kooperatifçilik alanlarında teknik iş birliği ve bilgi değişimi hedefleniyor

18 Ocak 2019 Cuma 01:08
Türkiye ile Almanya arasında tarımda iş birliği anlaşması

BERLİN (AA) - Türkiye ile Almanya arasında tarımda iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nun, Almanya’nın başkenti Berlin’de başlaması dolayısıyla Messe Berlin’de resepsiyon verildi.

Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de resepsiyona katılarak, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.

Resepsiyondan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı arasında tarımda iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya, Türkiye adına Pakdemirli, Almanya adına Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner imza attı.

Mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke arasında tarımsal ticaretinin önündeki teknik engellerin kısa sürede aşılması için “Tarım Çalışma Grubu” oluşturulacak. Aynı zamanda, tarımsal teknoloji ve kooperatifçilik alanlarında teknik iş birliği ve bilgi değişimi hedefleniyor.

İmzalar atıldıktan sonra Pakdemirli, Alman bakan ile bir süre görüştü. Görüşmede iki bakan birbirlerine hediye takdim etti.

- Tarımın sorunlarına dijital çözümler aranıyor

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 17-19 Ocak'ta “Geleceğin Tarımına Akıllı Çözümler” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya Gıda ve Tarım Forumu, “Tarım Dijitalleşiyor-Geleceğin Tarımına Akıllı Çözümler” teması ile yapılıyor.

Foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Forum boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve sorunlara çözüm önerileri getirilecek.

Bu yıl söz konusu forumda düzenlenecek oturumlarda, "Dijital teknolojilerin potansiyeli tarım sektöründe nasıl daha iyi kullanılabilir?", "Çiftçilerin dijital teknolojilere erişimi nasıl daha da geliştirilebilir ve güvence altına alınabilir?", "Dijital bağlılığı artırmak için veri güvenliği ve veri egemenliği nasıl sağlanabilir?", "Dijital dönüşümün bir sonucu olarak tarımda görmek istediğimiz derin yapısal değişiklikler nelerdir ve bu yapısal değişikler politik olarak nasıl desteklenir?" sorularının cevapları aranacak.

- Bakan Pakdemirli oturum yönetecek

Bakan Pakdemirli, bugün Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık edecek.

Pakdemirli’nin foruma katılacak ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de foruma ilk defa katılarak “Dijital teknolojilerin tarımın geleceği için önemi” temalı bir konuşma yapacak.

Tarım bakanları, 19 Ocak Cumartesi günü bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.

- Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı

Bu arada, tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı da bugün Berlin’de kapılarını açıyor.

Bu yıl Finlandiya’nın partner ülke olduğu fuara, en az 60 ülkeden bin 500’den fazla şirket katılıyor.

Şirketler 100 binden fazla ürün sergiliyor. Bu yıl 84'üncüsü düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor. Fuarı yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 27 Ocak'a kadar açık kalacak.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 01:08
  1. 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu
  2. Almanya
  3. Dünya Gıda ve Tarım Forumu"
  4. mutabakat
  5. Tarım
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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