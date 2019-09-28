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Türkiye ile ABD'den Fırat'ın doğusunda 7. ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları çerçevesinde yedinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:44
Türkiye ile ABD'den Fırat'ın doğusunda 7. ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

Toplam 4 helikopter

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter, ilçeden havalandıkları bölgeye geri döndü. Taşıdıkları personeli indiren ABD helikopterleri bölgeden ayrılarak Suriye tarafına geçiş yaptı.

TSK ve ABD unsurları daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, iki kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:44
  1. Şanlıurfa
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. ABD Silahlı Kuvvetleri
  4. Fırat'ın doğusu
  5. güvenli bölge

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