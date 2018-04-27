'Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapıyor'

Nisan ayının başında Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatan NATO Genel Sekreteri, şu bilgiyi paylaştı:

"Ankara ziyaretim sırasında, Suriye'nin kuzeyinde sorun yaşanmaması için koordinasyonu sağlamak adına ABD ile Türkiye'nin temas halinde olduğu açık şekilde ifade edildi.''

'NATO'DA SURİYE İHTİLAFI'

NATO ülkeleri arasında Suriye konusunda ihtilaflar bulunduğunu itiraf eden Stoltenberg, "Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki durum olmak üzere NATO ülkeleri arasında ihtilafa yol açan bazı konuları istişare ettik" dedi.

'S-400'E OLASI AMERİKAN YAPTIRIMINI GÜNDEME GETİRDİM'

Rusya'dan S-400 alımı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması olasılığıyla ilgili Washington'da yapılan açıklamalardan haberdar olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri, konuyu Ankara ziyaretinde gündeme getirdiğini aktardı:

'KONUYLA İLGİLİ ANKARA İLE WASHINGTON YAKIN DİYALOĞA GEÇTİ'

''ABD'den olası yaptırımlarla ilgili açıklamaları elbette gördük ve konuyu Ankara ziyaretimde de ele aldık. Tekrar belirtmek isterim ki, artık bu konuda ABD ile Türkiye arasında yakın diyalog ve temas olmasını memnuniyetle karşılıyorum.''