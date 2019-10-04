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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brein ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü. Güvenli bölge için adımların hızlandırılması ve terör örgütü PYD-YPG'ye desteğin kesilmesi konusu ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin beklentileri aktarıldı ve bu konulardaki kararlılık vurgulandı.

04 Ekim 2019 Cuma 17:44
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brein ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü.

Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye’deki gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerimiz aktarılmış ve ülkemizin bu konulardaki kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:44
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  • Mesut SarpMesut Sarp20 dk önce
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