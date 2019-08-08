Katil Esed rejiminden "güvenli bölge" açıklaması: Kabul etmiyoruz!

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile ABD'nin anlaşmasıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan güvenli bölgeyi kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada anlaşmanın, "hukuksuz" olduğu iddia edildi ve Suriye'nin egemenliğine "saldırı" olduğu kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyi için karar çıktı! ABD ile ortak yapılacak

Türkiye ile ABD anlaşmıştı

Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler dün bitmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan toplantılar sonrası yapılan açıklamada, "Görüşmelerde;

a. Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

b. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,

c. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır" denilmişti