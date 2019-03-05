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Türkiye ile AB arasında üst düzey toplantı

AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak- Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB kanadından Yüksek Temsilci Federica Mogherini başkanlık edecek

05 Mart 2019 Salı 13:39
Türkiye ile AB arasında üst düzey toplantı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı yaklaşık dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.

Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 53'üncü toplantısı 18 Mayıs 2015'te Brüksel’de gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında 13-14 Mart'ta düzenlenecek Suriye konferansına katılması öngörülüyor.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:39
  1. AB
  2. Brüksel
  3. Çavuşoğlu
  4. Mogherini
  5. Ortaklık Konseyi
  6. türkiye

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