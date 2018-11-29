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Türkiye ile AB arasında diplomasi trafiği hızlanıyor

Brüksel ile Ankara arasında önümüzdeki aylarda ekonomi, enerji ve ulaştırma alanında bakanlar ve AB Komisyonu üyeleri düzeyinde toplantılar yapılması bekleniyor- Mayıs ayındaki AP seçimleri sonrasında Varna formatında bir AB-Türkiye zirvesi planlanıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 01:23
Türkiye ile AB arasında diplomasi trafiği hızlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında önümüzdeki dönemde ekonomi, enerji ve ulaştırma alanında üst düzey toplantılar yapılması beklenirken, mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında da Varna formatında bir AB-Türkiye zirvesi planlanıyor.

AA muhabirinin üst düzey bir AB yetkilisinden edindiği bilgiye göre, Ankara ile Brüksel arasında enerji, ekonomi ve ulaştırma alanlarında yüksek seviyeli diyalog toplantıları yapılacak.

Buna göre, gelecek yıl 5 Şubat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Brüksel'de temaslarda bulunması bekleniyor. Diğer yandan, önümüzdeki aylarda AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Jyrki Katainen ve Maros Sefcovic'in, ekonomi konularını görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

Enerji alanında da gelecek yıl ocak ayında Türkiye'den Brüksel'e üst düzey bir ziyaret planlanıyor.

1 Ocak'ta başlayacak Romanya'nın dönem başkanlığında, AB Komisyon, Konsey ve dönem başkanının katılımıyla, daha önce Varna'da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi benzeri bir toplantı yapılması da gündemde bulunuyor. Söz konusu zirve mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından yapılabilecek.

Daha önce Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen zirveye AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

- AB-Türkiye Ortaklık Komitesi Toplantısı

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Brüksel'de düzenlenen 126. AB-Türkiye Ortaklık Komitesi toplantısında, Türkiye'nin AB katılım müzakereleri, vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali iş birliği, göç, terörle mücadele, ulaştırma, enerji konularındaki beklentilerini muhataplarına ilettiklerini belirtti.

Kaymakcı, toplantıda, Türkiye'nin reform ve AB'ye katılım yönünde ilerleme kaydettiğini vurguladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 01:23
  1. AB
  2. dışişleri
  3. Kaymakcı
  4. Ortaklık Komitesi

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