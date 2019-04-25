Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Elif Atak, Türkiye genelinde düzenlenen 5. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye’deki bütün ortaokul öğrencilerini kapsayan “Esere saygılı korsana karşıyız 5. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması”nın ödül sahipleri belli oldu. Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Elif Atak’ın Türkiye ikincisi olması okulunda büyük bir sevinç ile karşılandı.

Okul Müdürü Yavuz Öztürk, öğrencisi ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ödül töreninin 2 Mayıs tarihinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonunda yapılacağı bildirildi.