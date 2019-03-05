Türkiye ikinci oldular

DÜZCE(İHA) – Düzce Kültür Anadolu Liseli Basketbol Takımı Okul sporları dalında Genç Kızlar A kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde ederek Düzce’yi gururlandırdı.

Okul Müdürü Hasan Aktürk Samsun’da yapılan müsabakalarda Türkiye ikinciliği elde eden Bayan Basketbol takımı oyuncuları ve bireysel başarıları bulunan sporcular ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da katıldığı programda Aktürk ve Ay sporculara övgüler yağdırdı.

Hasan Aktürk Bayan Basket Takımının Türkiye ikinciliğine uzanan hikayesini şöyle aktardı: “Türkiye finaline uzanan hikayemiz 2015 – 2016 yılında orta okullarda kazanılan Türkiye Şampiyonluğu ile başladı. Kültür Eğitim Kurumları olarak 2015 2016 yılında ilimizde şampiyonluk sevinci yaşayan öğrencilerimize kucak açtık. Toplam 13 öğrencimize yüzde 100 burs sağladık. 4 yıldır okulumuzda eğitim öğretim faaliyeti ve okul sporlarını sürdürmekteler. İlk yılımızda 2016 2017 eğitim öğretim yılı okul sporları Genç Kızlar B Basketbol Türkiye ikinciliğini, 2017 2018 eğitim öğretim yılında yine Genç Kızlar B Basketbol Türkiye ikinciliğini elde ettik ve üst üste iki yıl Genç Kızlar B kategorisinde Türkiye Finali oynama başarısı gösterdik.”

Yunanistan’da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmayı çok istediklerini fakat az bir farkla maçı kaybettiklerini dile getiren Aktürk “Bu yıl okul sporları Genç Kızlar A kategorisinde mücadele eden Kültür Anadolu Liseli Türkiye ikinciliği elde ederek okulumuzu ve ilimizi bir kez daha gururlandırdı. Türkiye’nin en mücadeleci, takım oyununa hakim oyuncularından oluşan bir ekibiz. Az bir sayı ile birinciliği kaybettik. Maçı alarak Yunanistan’daki Dünya Şampiyonası’na katılmayı hedefliyorduk. Ama evde ettiğimiz başarı da yabana atılacak bir başarı değil” dedi.

Kendilerine destek veren Düzce Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Dursun Ay’a, Belediye Kadın Basketbol Takımı yönetici ve Antrenörlerine teşekkür eden Aktürk ayrıca bir çok dalda sporcuları desteklediklerinin altını çizdi. Aktürk bireysel başarıları bulunan öğrencilerin isimlerini şöyle sıraladı: “Wushu Türkiye birincisi öğrencimiz Yağızhan Ödemiş, Wushu Türkiye ikincisi öğrencimiz Hatice Sina Çakır, judo Türkiye üçüncüsü öğrencimiz Cennet Begüm Bedir ve judo Türkiye ikincisi öğrencimiz Berkant Bedir okulumuz bünyesinde eğitim alıyor”

Belediye Başkanı Dursun Ay Genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilere eğitim başarılarını da soran Başkan Ay “Turnuvalara giderken bile ders çalışabilirsiniz” önerisinde bulundu. Başkan Ay “Öğrencilerimizin sportif başarıları bizim için de çok önemli. Tüm spor dallarına destek veriyoruz. Çocuklarımızın başarısı ile gurur duyuyoruz” dedi.