Türkiye İdlib’te zoru başarıyor

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlanıyor.

İdlib’den gelen bilgilere göre, askeri muhalifler önceki gece boyunca, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti.

Askeri muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer geri çekilme işleminin dün gün içinde tamamlandığını bildirdi. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevk etti.

Rejim barışı bozma derdinde

Yerel ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimi son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenledi. Esed rejimine bağlı birlikler, Hama’nın kuzey kırsalındaki Lahaya, Buvayda, Mansura ve Tel Vasıt köyleri ve Latamne beldesi ile İdlib ilinin güneybatısındaki Naciye ve Kebine köyleri ile Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’ndaki Sarraf köyü ve çevresine top atışı gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya devriye atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus lideri Putin ile İdlib’te ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül’de Soçi’de görüşmüştü. Sağlanan mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyor. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye’nin İdlib’de militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması konusunda ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, “Türkiye iyi çalışıyor. İdlib’te silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları da belirlendi. Türk ve Rus askerleri sürekli görüşüyor. İdlib’teki ağır silahlar çekiliyor. Türkiye’nin çabalarını takdir ediyoruz” diyerek anlaşmanın sadece sivilleri korumadığını, muhalifleri de siyası çözüme dahil edeceğini belirtti.