0553 313 94 23

Türkiye İdlib’te zoru başarıyor

Rusya ile yapılan Soçi mutabakatı gereği İdlib çevresindeki rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin 20 km içeri çekilip, silahsızlanma bölgesi oluşturması konusunda Türkiye gereğini yaptı. Muhalifler ve silahlı gruplar, Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan ağır silahları geri çekti. Rusya bu gelişmeyle Türkiye’yi övdü.

09 Ekim 2018 Salı 14:27

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlanıyor.

İdlib’den gelen bilgilere göre, askeri muhalifler önceki gece boyunca, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti.

Askeri muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer geri çekilme işleminin dün gün içinde tamamlandığını bildirdi. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevk etti.

Rejim barışı bozma derdinde

Yerel ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimi son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenledi. Esed rejimine bağlı birlikler, Hama’nın kuzey kırsalındaki Lahaya, Buvayda, Mansura ve Tel Vasıt köyleri ve Latamne beldesi ile İdlib ilinin güneybatısındaki Naciye ve Kebine köyleri ile Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’ndaki Sarraf köyü ve çevresine top atışı gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya devriye atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus lideri Putin ile İdlib’te ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül’de Soçi’de görüşmüştü. Sağlanan mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyor. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye’nin İdlib’de militanlar ve silahlı muhaliflerin ayrılması konusunda ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, “Türkiye iyi çalışıyor. İdlib’te silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları da belirlendi. Türk ve Rus askerleri sürekli görüşüyor. İdlib’teki ağır silahlar çekiliyor. Türkiye’nin çabalarını takdir ediyoruz” diyerek anlaşmanın sadece sivilleri korumadığını, muhalifleri de siyası çözüme dahil edeceğini belirtti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:27
  1. Ordu
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. İdlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ölüm salasını kendisi okudu! Köylüler şaşkına döndü
    1. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    2. Kurtulma çabası... Hapisten aday olacak!
    3. İşte ASELSAN'ın yeni savaş canavarı
    4. Suudi yetkililer, Türk uzmanları..
    5. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    6. Hakaretler yağdırdı, konukluğu..
    7. İşte Albayrak'ın açıklamalarına..
    8. Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26..
    9. Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun..
    10. Evin balkonunda dehşeti yaşadılar!..
    11. Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...
    12. İğrenç olay! 'Hiçbir kadın asla yalnız..
    13. Patates suyu mideye çok iyi geliyor
    14. Akar, Hava Harp Okulu yeni..
    15. ‘Kimse dinime hakaret edemez’
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    17. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa..
    18. İBB'den gemi kazası açıklaması!
    19. Of belim off!
    20. Bakan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu