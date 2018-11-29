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"Türkiye İdlib'de tüm yükümlülüklerini yerine getirdi"

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma:- "Türk tarafı İdlib'deki durumu normalleştirmek için tüm iyi niyetli çabalarını gösterdi. Tüm yükümlülüklerini yerine getirdi"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:34
"Türkiye İdlib'de tüm yükümlülüklerini yerine getirdi"

ASTANA (AA) - Astana'da düzenlenen Suriye konulu 11. Astana toplantısına katılan askeri muhalefet heyetine liderlik eden eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma, Türkiye'nin İdlib'de Soçi mutabakatından doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Tuma ve beraberindeki sözcüler, toplantının sona ermesinin ardından basın toplantısı yaptı.

İdlib'deki duruma değinen Tuma, "Türk tarafı İdlib'deki durumu normalleştirmek için tüm iyi niyetli çabalarını gösterdi. Tüm yükümlülüklerini yerine getirdi." dedi.

Tuma, anayasa komitesi kurulması için yapılan görüşmeler hakkında, "Anayasa komitesinin yakında kurulacağını ümit ediyoruz ama ne zaman kurulacak ne zaman çalışmalarına başlayacak belli değil." ifadesini kullandı.

- "Hastanelere ateş açılıyor"

Muhalefetin sözcülerinden Eymen el Asimi de rejim güçlerinin İdlib'de saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Bazı kurbanların fotoğraflarını gösteren Asimi, "Hastanelere ateş ediliyor." dedi.

Asimi, şöyle devam etti:

"Rusya, güneyde, Guta ve Humus'ta da rejimi destekliyor. Rejim oralarda tüm kontrolü sağladı. Salıverilmesi için anlaştığımız tutuklular salıverilmedi. Bu bölgelerde insanlar evraklarını kaybetti. Rejimle iş birliği yapmayan vatandaşlarımızın hepsi vatandaşlık haklarından mahrum edildi."

- "YPG/PKK ve İran milisleri, çocukları savaştırıyor"

Asimi, terör örgütü YPG/PKK ve İran destekli yabancı terörist grupların çocukları savaştırdığını söyleyerek, bu örgütlere bağlılık yemini eden çocukların fotoğraflarını gösterdi.

Muhalefet sözcüsü Asimi, "Bu çocuk PKK'ya yemin ediyor. 13 yaşında bile yok. ABD'nin desteklediği bölgelerde, Deyrizor'da, Rakka'da PKK bunları yapıyor." ifadesini kullandı.

- "Binlerce kişi mahkemeye çıkmadan alıkonuluyor"

Bir diğer muhalefet sözcüsü Yasir Abdurrahim de "Uluslararası camiadan İran ordusu ve milislerin çocuklarımızı öldürmesini durdurmasını talep ediyoruz. Uluslarası camiadan bu konuda inceleme yapmasını talep ediyoruz, rejimin mahkumları, esirleri ve çocuklarını öldürdüğüne dair inceleme yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Abdurrahim, Türkiye'ye bu konuya uluslararası dikkati çekmek konusundaki çabasından dolayı teşekkür ettiğini dile getirerek, "Binlerce kişi mahkemeye çıkmadan alıkonuluyor." dedi.

- Rejim temsilcisinden tehdit

Rejim heyetinin temsilcisi Beşşar Caferi ise düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'nin İdlib'de Soçi mutabakatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia eden Caferi, diplomatik yollarla çözülmediği takdirde "başka yollar deneyecekleri" tehdidinde bulundu.






Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:34
  1. Astana

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