0553 313 94 23

"Türkiye için YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlar terör yuvası"

ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan:- "Türkiye açısından, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kontrol ettiği her alan bir terör yuvası ve Türkiye'nin stratejisindeki birinci öncülük YPG'nin alan kontrolünün sona erdirilmesi"- SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat:- "Suriye'deki çekilme kararı geniş bir çekilme sürecinin ilk adımı olabilir. Uygun şartlar oluşursa ABD, Afganistan'dan çekilecek ve Trump, ikinci seçimi kazanırsa muhtemelen Irak'tan da çekilecek"

06 Mart 2019 Çarşamba 17:22
"Türkiye için YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlar terör yuvası"

ANKARA (AA) - Ortadoğu Stratejik Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, "Türkiye açısından, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kontrol ettiği her alan bir terör yuvası ve Türkiye'nin stratejisindeki birinci öncülük YPG'nin alan kontrolünün sona erdirilmesi." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi ve Bölgesel Siyaset" paneli düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlük yaptığı panele, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan ve İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur konuşmacı olarak katıldı.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş, ABD'nin çekilme kararının üstünden iki ay geçmesine rağmen bölgesel siyaset açısından birçok bilinmeyenin olduğunu söyleyerek, "İran'ın bölgedeki etkisi, rejimin Fırat'ın doğusuna yönelik girişimde bulunması, Rusya'nın rejim üzerinden bölgeyi kontrol etme çabaları ve DEAŞ'ın yeniden güç kazanabileceği yönündeki çekinceler gündeme geliyor." ifadesini kullandı.

- "ABD'nin kararı güç boşluğu yarattı"

Orhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı çekilme kararının tüm dünya ve ABD'li karar alıcılar için sürpriz olduğunu belirtti.

ABD'nin çekilme kararı öncesinde, Suriye'de Türkiye'nin desteklediği muhalifler, Rusya ve İran güvenlik garantisi altında Suriye rejimi ile ABD nüfusu altındaki YPG/PKK'dan oluşan üçlü bir yapının güç dengesi oluşturduğunu vurgulayan Orhan, "Çekilme kararından önce, bu üçlü fiili bölünme üzerinden siyasi çözüm aşamasına geçileceği görüşü hakimdi." dedi.

Orhan, "ABD'nin aldığı çekilme kararı, sahada yarattığı güç boşluğu ve yeni rekabet alanları açısında çok kritik bir gelişmeydi. Karar sonrasında, herkesin genel kabulü Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında ciddi bir güç boşluğu oluşacağıydı. Esas soru; bu güç boşluğunu kim dolduracak?" şeklinde konuştu.

Suriye’de rekabet eden aktörler arasında Türkiye, Rusya, İran, Suriye rejimi ve yerel güç olarak YPG/PKK'nın varlığına dikkati çeken Orhan, "Türkiye açısından, Fırat'ın doğusunda YPG’nin kontrol ettiği her alan bir terör yuvası ve Türkiye'nin stratejisindeki birinci öncülük YPG/PKK'nın alan kontrolünün sona erdirilmesi." dedi.

Orhan, YPG/PKK’nin yükseliş trendinin Fırat Kalkanı ile durdurulduğunu, Zeytin Dalı Harekatı ile düşüşe başladığının altını çizdi.

YPG/PKK sorununun hala varlığını koruduğunu belirten Orhan, "Türkiye açısından bu işin NATO müttefiki ABD ile anlaşarak diplomatik yollarla çözülmesi birinci tercih ancak Türkiye algısında 'ABD, Türkiye'yi oyalıyor' görüşü güçlü.” İfadelerini kullandı.

ABD çekilme kararı sonrasında Türkiye'nin askeri seçeneğini bir kenara kaldırdığını vurgulayan Orhan, ABD ile Türkiye arasında diplomatik görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğünü hatırlattı.

Orhan, ABD'nin çekilmesi sonrasında sınır bölgesinin ABD ile anlaşarak veya askeri müdahaleyle Türkiye'nin kontrolüne geçeceği öngörüsünde bulundu.

- "Trump, İran ile nükleer anlaşmayı yeniden yapmak istiyor"

SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kanat, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikasının Washington'da en çok tartışılan ancak üzerinde anlaşmaya varılamayan bir konu olduğunu söyledi.

Kanat, Beyaz Saray, Pentagon ve Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin tehdit algıları konusunda uzlaştığına işaret ederek, "Tehdit olarak iki rakip var: Çin ve Rusya. İki devlet var: İran ve Kuzey Kore. İki devlet dışı aktör var: El Kaide ve DEAŞ." ifadesini kullandı.

ABD dış politika elitinin Suriye'den çekilme kararı konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ciddi tepki gösterdiğini ancak Trump'ın asıl hedefinin uzun süren savaşların sona erdirilmesi olduğunu iddia eden Kanat, "Suriye'deki çeklime kararı geniş bir çekilme sürecinin ilk adımı olabilir. Uygun şartlar oluşursa ABD, Afganistan’dan çekilecek ve Trump, ikinci seçimi kazanırsa muhtemelen Irak'tan da çekilecek." şeklinde konuştu.

Kanat, Suriye'den çekilmenin ABD'ye jeopolitik bir maliyeti olmayacağını ancak İsrail'in güvenliği ve Körfez bölgesinin istikrarının Washington için öneminin devam edeceğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik ambargosuna da değinen Kanat, "Trump, İran ile nükleer anlaşmayı yeniden yapmak istiyor. Eğer anlaşmayı yeniden yaparsa bölgesel politikalar çok önemli olmayacak. Daha karlı bir anlaşma yapmak Trump’a yetecek." diye konuştu.

- "Çekilme sürecinin mümkün olmayacağını düşünüyorum"

İRAM Başkan Vekili Uygur, Suriye'de yaşanan sürecin ABD'nin politikalarının sonucu olduğunu savunarak, "Çekilme sürecinin çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. ABD'nin bölgedeki hedefleri, İsrail'in güvenliği, petrol ve bölgede yaptığı yatırımları bir kenara atmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İran'ın Suriye'deki muhtemel pozisyonunun ABD'nin hamleleriyle doğrudan ilişkili olacağını vurgulayan Uygur, Tahran'ın pozisyonunun Washington yönetiminin bölgeyi YPG/PKK'ya bırakması, Türkiye'ye alan açması veya Rusya'nın bölgede elinin güçlenmesi konusunda farklı olacağını savundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:22
  1. ABD
  2. İRAM
  3. iran
  4. ORSAM
  5. Rusya
  6. SETA
  7. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı
    1. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    2. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    4. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    5. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    6. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    7. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    8. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    9. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    10. Belediyeden kadınlara özel konser
    11. New York borsası karışık seyirle açıldı
    12. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    13. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    14. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    15. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    16. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    17. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    18. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    19. Rize simidi tescillendi
    20. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    21. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    22. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    23. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    24. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    25. YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat..
    26. Kula’da gece bekçileri göreve başladı
    27. Kocaeli’nin Milli Mücadele’deki rolü..
    28. Rektör Çomaklı, yeni evlenen misafir..
    29. Polislikten ihraç edilen şahıs..
    30. İzmir'de Dünya Kadınlar Günü paneli..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'