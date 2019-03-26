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"Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Biz karşımızdaki ittifakı oluşturan partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, çünkü yanlış ilişkilere giriyorlar, Türkiye için yanlış işler yapıyorlar. Ama tabanlarındaki kardeşlerimiz hepimizin kardeşidir, adlarımız, partilerimiz, kimliklerimiz farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"- "(Evlerde kullanılmayan, tarihi geçmiş ilaçları toparlayacağız ve vatandaşa vereceğiz) diyor. Belediye başkanı adayı olmuşsun, bir CHP'li bu, tipik CHP zihniyeti, ürettiğin tek proje, evlerdeki tarihi geçmiş ilaçları toplayıp vatandaşa dağıtmak. Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine"

26 Mart 2019 Salı 21:50
"Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz karşımızdaki ittifakı oluşturan partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, çünkü yanlış ilişkilere giriyorlar, Türkiye için yanlış işler yapıyorlar. Ama tabanlarındaki kardeşlerimiz hepimizin kardeşidir, adlarımız, partilerimiz, kimliklerimiz farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Çelik, Kozan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşın oylarıyla belediye başkanlıklarını kazanarak, kentleri hizmetlerle buluşturacağını söyledi.

Karşılarındaki ittifakın Türkiye'ye kazandıracağı herhangi bir şey olmadığını vurgulayan Ömer Çelik, bir CHP'li Belediye Başkan adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadini anımsatarak, şöyle konuştu:

"CHP Belediye Başkanı adayı ne diyor konuşmasında? 'Evlerde kullanılmayan, tarihi geçmiş ilaçları toparlayacağız ve vatandaşa vereceğiz' diyor. Belediye Başkanı adayı olmuşsun, bir CHP'li bu, tipik CHP zihniyeti, ürettiğin tek proje, evlerdeki tarihi geçmiş ilaçları toplayıp vatandaşa dağıtmak. Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir."

- "Trenden inenin bir daha trene binmesi söz konusu değil"

Birbirine hiç benzemeyenlerin gizli kapaklı bir ittifak kurduklarını ifade eden Çelik, "Kulağıma bazı şeyler geliyor. Burada bazıları bizim adayımızın karşısına çıkmış aday olmuş ama diyormuş ki; 'Ben konuştum, icazet aldım, seçimden sonra AK Parti'ye geçeceğim' diyormuş. Tamamen yalan dolan. Yalan dolanla işimiz yok. Trenden inenin bir daha trene binmesi söz konusu değil. Bizim gizli kapaklı işimiz yok. Zaman zaman bizlerin adını da kullanıyormuş bazıları, bizim desteğimiz kimin elini kaldırıyorsak ona. 'Seçimden sonra başka işlerin içine girerim' diyenle bizim işimiz yok. Onlar bizden değil." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına da değinerek, "Bütün dünya bu caniyi kınarken, bir tek CHP Genel Başkanı çıktı, 'İslam dünyası kendisine baksın' diyerek İslam dünyasını eleştirdi. Böyle bir basiretsizlik olur mu?" diye konuştu.

Konuşması sırasında yağmurun başlaması üzerine üstü kapalı platformdan inip alanda bir sandalye üzerine çıkan ve vatandaşlarla birlikte ıslanan Çelik, Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesiyle yapılacak hizmetleri anlattı.

Ömer Çelik, seçimlere katılım oranının yüksek olmasının önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz karşımızdaki ittifakı oluşturan partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, çünkü yanlış ilişkilere giriyorlar, Türkiye için yanlış işler yapıyorlar. Ama tabanlarındaki kardeşlerimiz hepimizin kardeşidir, adlarımız, partilerimiz, kimliklerimiz farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için kardeşçe diğer partilerin tabanlarındaki kardeşlerimize de gideceğiz."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:50
  1. Adana
  2. miting
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