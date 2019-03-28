Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı! Şubat ayında 79,4 olan ekonomik güven endeksi Mart ayında %3,1 oranında artarak 81,9 oldu

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4 değerine, reel kesim güven endeksi 99,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

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