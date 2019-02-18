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Türkiye için korkutan uyarı: 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabilir

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı, hazırladığı raporda Zika virüsünün 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabileceğini belirtti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
Türkiye için korkutan uyarı: 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabilir

İlk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen ve sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Zika virüsüne ilişkin rapor hazırlayan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı, virüsün 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabileceğini belirtti.

Türkiye'de 4 kişide tespit edildi

Türkiye'de ise şu ana kadar 4 kişide Zika virüsü tespit edildi. Ancak bu kişilerin virüsü tatile gittikleri Küba'dan aldıkları tespit edildi.

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs, taşıyanlar vasıtasıyla cinsel yolla da bulaşabiliyor.

Engelli doğuma neden olabiliyor

Virüs hamile kadınların çocuklarinin engelli doğmasına neden olabiliyor.

Virüs tek başına ölümcül olmasa da başka rahatsızlıkları olanlarda hayati risk oluşturabiliyor.

İnsanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulunan virüs, Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika’da sıkça görülmektedir.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
  1. Nijerya
  2. Tropikal Afrika
  3. Güneydoğu Asya
  4. Pasifik Adaları
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  11. Zika hastalığı
  12. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
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  15. Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı
  16. Küba

YORUM YAZ

  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    inanmıyorum milyonlarca sivrisinek var virüs bulaşan insan sayısı en fazla bin kişi diğerlerine neden bulaşmıyor. yahu bu insanları ne kadar kolay kandırıyor bu yahudiler. bu işlerin arkasında hep zengin yahudiler var ilaç satıp para kazanma derdindeler.

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