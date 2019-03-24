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"Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Genç kardeşlerimin böyle güzel bir kampanya yaptıklarından haberdar oldum. Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir"

24 Mart 2019 Pazar 00:37
"Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası

İSTANBUL- (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlk Oy Hareketi'nin "Türkiye İçin Işık Tut" kampanyasına ilişkin, "Genç kardeşlerimin böyle güzel bir kampanya yaptıklarından haberdar oldum. Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir." dedi.

Kurtulmuş, İlk Oy Hareketi'nin Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na düzenlediği yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, gençlere etkinliğe katılımları için teşekkür etti.

Gençlerin önemli bir dönemde beka seçimine sahip çıktığını dile getiren Kurtulmuş, "Ben bugün Fatih Camisi'ne geldim. Programlarım arasında namaz kılmaya gelmiştim. Genç kardeşlerimin böyle güzel bir kampanya yaptıklarından haberdar oldum. Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir. Arkadaşlarımızın bu güzel hassasiyetlerine yürekten katıldığımı belirtmek amacıyla, destek için namaz çıkışı onlara eşlik etmek istedim." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu da Türkiye'de ilk kez oy kullanacak yaklaşık 1 milyon genç olduğu bilgisini vererek, "18-30 yaş arasında 5 milyon kardeşimiz var. 'Türkiye İçin Işık Tut' kampanyası İlk Oy Hareketi platformu tarafından yapılan çevreci bir kampanyadır. Bu kampanya bilinçli bir gençlik oluşumunun gerçekleştirdiği farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Seçim kampanyaları artık dijital mecralar üzerinden yürütülüyor. Gençlere ulaşabilmek için sosyal medyayı, dijital mecraları çok iyi tanımak ve anlamak gerekli." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, gençlerin içinde olduğu tüm güzel ve olumlu projeleri TÜGVA olarak desteklediklerini belirterek, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber gençler için proje çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

- Cep telefonu ışıklarıyla yürüdüler

24 Haziran seçimleri öncesi gençleri bilgilendirmek amacıyla kurulan "İlk Oy Hareketi" üyeleri 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak gençleri sandığa gitmeye teşvik amacıyla 81 il, 500 ilçede cep telefonu ışıklarını açarak meydanlarda yürüdü.

"Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası adıyla düzenlen etkinlik için Fatih Camisi'nde buluşan bin 500 kişilik grubun yürüyüşü, Saraçhane Parkı'na kadar cep telefonu ışıkları eşliğinde gerçekleşti.

Gençler yürüyüş boyunca "Şehrimiz için buradayız", "Gelecek için ışık tut", "Diri olalım, fire vermeyelim", "Şehrin için ışık tut" ve "Bu şehir bize emanet" gibi sloganlar attı.

İlk Oy Hareketi, "ilkoyhareketi.com" internet sitesi ve YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecraları üzerinden genç seçmeni bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.


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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 00:37
  1. İlk Oy Hareketi
  2. İstanbul
  3. Numan Kurtulmuş
  4. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu

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