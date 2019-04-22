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Türkiye Huzurlu Sokaklar Operasyonu

Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan huzurlu sokaklar operasyonu kapsamında Tokat’taoluşturulan uygulama noktalarında araç ve üst aramaları yapılmaya başlandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
Türkiye Huzurlu Sokaklar Operasyonu

Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan huzurlu sokaklar operasyonu kapsamında Tokat’taoluşturulan uygulama noktalarında araç ve üst aramaları yapılmaya başlandı.



Tüm ülkede eş zamanlı olarak başlatılan Türkiye Huzurlu Sokaklar Operasyonu kapsamında, Tokat kent merkezinde araç içi ve yolcu üst aramaları yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda durdukları araçlarda ve yolcularında arama yaptı. Narkotik, Kaçakçılık, Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalara Çevik Kuvvet Ekipleri de destek verdi. Durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlar,denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, yapılan bu çalışmalarla ülkenin huzurunun devam ettiğini söyledi. Operasyonun gece yarısına kadar devam edeceği bilgisi verildi. Uygulamalarda sorgulanan vatandaşlar, yapılan operasyonlardan memnun olduklarını söyledi.



Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayan operasyonun gece yarısına kadar süreceği bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
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