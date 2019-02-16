’Türkiye Huzur Güven’ denetimi yapılıyor "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük’ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük’ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri şahısların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Cadde ve sokakların yanı sıra alışveriş merkezi ile oyun salonlarında da denetim yapan ekiplerin uygulamaları gün boyu devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.