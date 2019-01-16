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"Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik"- "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyorum"

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:21
"Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik"

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inandığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç

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