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Türkiye Hentbol Federasyonu Mali Genel Kurulu

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu:"Yeni dönemde hentbolu daha bir yere getirmeye çalışacağız"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:13
Türkiye Hentbol Federasyonu Mali Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

THF Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 199 delegeden 103'ü imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 dönemi yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de genel kurulda kabul edildi.

Federasyon başkanı Bilal Eyuboğlu, mali genel kurulda federasyon ve kendisi hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Başkan Eyuboğlu, bugün yapılan genel kurulun bir hesap işi olduğunu belirterek "Biz bir aileyiz. Sorunlarımız ve hatalarımız olabilir. Hentbol için mücadele edeceğiz. Benim hatamı, eksiğimi söyleyeceksiniz ders alacağız. Yeni dönemde hentbolu daha bir yere getirmeye çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Eyuboğlu, "şöyle konuştu:

"Kulüplere sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda firmalar ekonomik yönden sıkıntılı. Biz de 30-40 kulüp kapanmadı. Basketbol ve voleybolda ciddi kapanan kulüpler var. Genç oyuncularla ilgili olarak düzeltmeler yapılacak. Sizler olmasanız federasyon olmaz. İmkanlar nispetinde sizlere destek veriyoruz. 2010 yılından bugünlere düşük bütçelerle geldik. Maalesef Türkiye'de maçlara fazla seyirci gelmiyor. Hentbolun daha iyi yerde olması gerekiyor. Ben sizin aranızdan gelen biriyim. Burayı bir aile olarak görüyorum."


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:13
  1. başkan bilal eyuboğlu
  2. HENTBOL
  3. THF 6. Olağan Mali Genel Kunulu
  4. THF Başkanı Bilal Eyuboğlu

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