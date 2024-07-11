Türkiye hedefine ulaştı, müttefikler takdir etti! Gelişme: açıkça kayıtlara geçti! NATO Liderler Zirvesi'nde neler oluyor?

NATO Zirvesi'nde bu yıl ittifakın 75. yıl dönümü kutlandı. 2025'te Hollanda'da düzenlenecek zirveden sonra, bir sonraki toplantı için liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Terörle mücadeleden tüm müttefiklerin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü gibi detaylar Türkiye'yi yakından ilgilendiren diğer önemli başlıklardan oldu.

TERÖRİZMLE MÜCADELE NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT OLARAK KAYDA GEÇTİ

AA muhabiri, NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi ilgilendiren konularda diplomatik kaynaklardan bilgi edindi. Türkiye'yi yakından ilgilendiren terörle mücadele konusunda önemli bir kazanım, NATO'nun bu konudaki izleyeceği stratejiyi belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi.

Öte yandan, geçen sene Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUNMASI

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Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞMASI TAKDİRLE KARŞILANDI

Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.

MONTRÖ'YE ATIF YAPILDI

Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu. Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.

Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.

Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.

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