"Türkiye hayati önem taşıyan yüzlerce projeyi hayata geçirdi"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye ve Bosna Hersek'in "100'den fazla yıl ayrı kaldığını" anımsatarak, "Yeniden bir araya geldiğimiz andan itibaren Türkiye bizim için hayati önem taşıyan yüzlerce projeyi hayata geçirdi." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen İslam Birliği Öğrenci Yurdu ve Odabaşı Vakfı İnşaat ve Konut Merkezinin açılışı yapıldı.

Zvizdic, açılışta yaptığı konuşmada, "Yeniden bir araya geldiğimiz andan itibaren Türkiye bizim için hayati önem taşıyan yüzlerce projeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

Bugün Bosna Hersek'teki yurt açılışı için Türkiye ile tekrar bir araya geldiklerine işaret eden Zvizdic, "Eğitim alanında gerçekleşen projeler beni oldukça mutlu ediyor. Bosna Hersek'te gençlere kaliteli eğitim sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Zvizdic, Bosna Hersek'te savaş zamanında (1992-1995) tonlarca şehit kanı aktığını anımsatarak, "Yeni nesillerin tarihi bilerek yetişmesini isteriz. Bugün açılışı yapılan yurt da bu noktada önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazovic de gençlere bilgi dolu bir gelecek temenni ederek "Türkiye, Türk dostlarımıza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Bosna Hersek'teki projelerimize hem de ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür ederiz." dedi.

Vakıf ve Osmanlı eserlerinin korunmasında Türkiye'nin son derece önemli destekler verdiğine işaret eden Kavazovic, "Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerini korumalıyız. Geleceğimiz de gençlerin eğitimindedir. Dolayısıyla eğitim alanında yapılan yatırımlar hiçbir zaman yeterli olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Saraybosna'da 59 odalı yurt açıldı

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Dr. Senaid Zajimovic, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, "İş birliğimize 2011'de başladık. O yıldan bu yana vakıf eserlerinin korunmasında Bosna Hersek genelinde 16 önemli mirası yeniden hayata kazandırdık." ifadelerini kullandı.

İslam Birliği Öğrenci Yurdu Müdürü Dr. Muamer Tinjak da yurdun sadece burada barınacak öğrenciler için değil tüm Bosna Hersek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yurtta Bosna Hersek ve bölge ülkelerden Saraybosna'ya okumaya gelen öğrenciler kalacak. Barınma dışında yurtta öğrencilerimize eğitim ve sosyal hizmetler de sunulacak." diye konuştu.

Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhdija Hasanovic ise Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen yurdun tarihi de yaşatmaya devam ettiğini belirterek, "Bugün, birçok öğrencinin hayalinin gerçekleştiği gün. Yurdun gelecekte önemli projelerin üretileceği bir yer olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

- Yapımı 2 yılda tamamlandı

Osmanlı döneminde Hatice ve Safiye Hanım İbneti Mehmet Efendi Vakfının 23 Ekim 1866 tarihli belgesine göre vakfedilen arazi üzerinde yapılan öğrenci yurdu yaklaşık iki yılda tamamlandı.

Öğrencilerin daha iyi bir ortamda konaklamalarının sağlamanın yanı sıra yurt dışındaki Osmanlı yadigarı vakıflara katkı sunmak amacıyla Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında inşa edilen yurt binası, 202 öğrenci kapasiteli 59 odadan oluşuyor. Binada, mutfak, çalışma odası, hobi odası, basketbol sahası gibi alanlar da yer alıyor.