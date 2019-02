Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi’nde yeni başkan belli oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yeni başkan Kemal Cengiz seçildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda derneğin şimdiki başkanı Nezih Börekçi, üyeler arasında yapılan seçimle başkanlığı Kemal Cengiz’e devretti. Derneğin her zaman yanında olarak, her türlü ihtiyacını eksiksiz yerine getiren Başkan Cahan’a kendilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

Başkan Cahan’ın 2013 yılında Uşak Şubesi kurulan derneğe yer tahsisinden, tefrişat malzemesi tedariği ve sosyal aktivite etkinliklerine kadar her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını belirten Nezih Börekçi, Cahan’la bugüne kadar beraber çalışmaktan mutluluk duyduklarını ve kendilerine bu sebeple teşekkür plaketi takdim etmek istediklerini dile getirdi.

Derneğin yeni seçilen başkanı Kemal Cengiz ise Başkan Cahan için, “Bir ailenin babası nasılsa, Başkanımızda bizim için öyleydi. Ne istediysek bizi asla geri çevirmedi. Her ihtiyacımıza koştu, bu yüzden kendisine çok teşekkür ederiz. Biz inanıyoruz Başkanımız hep yanımızda bizler de onu yanındayız” açıklamalarında bulundu.

Derneğin başkanlık seçimine katılan Cahan, gazilerin, şehitlerin ve yakınlarının bu vatana emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak adına her türlü çalışmayı yerine getirdiklerini dile getirdi. 5 yıllık Belediye Başkanlığı görev sürecinde onların sosyal hayata tutunabilmeleri adına kendilerinden gelen her talebin yerine getirildiğinin altını çizdi. Bir Uşak sevdalısı olarak kendilerine verilen her görevi özveriyle yaptıklarını ve yine yapmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Cahan, bugüne kadar kendisini yalnız bırakmayan Nezih Börekçi’ye, derneğin yönetim kurulu üyelerine, ailelere ve kendilerine takdim edilen teşekkür plaketinden dolayı şükranlarını sundu.

Toplantı, Başkan Cahan’a takdim edilen plaket ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulurken, Cahan yeni başkan Kemal Cengiz’e başarılar diledi.