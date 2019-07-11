0553 313 94 23

Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, sanayicileri kutladı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İstanbul Sanayi Odası tarafından bugün yayınlanan İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 listesine giren Gaziantepli firmaları kutladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, sanayicileri kutladı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İstanbul Sanayi Odası tarafından bugün yayınlanan İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 listesine giren Gaziantepli firmaları kutladı. İSO ikinci 500 sıralamasına Gaziantep’ten 7’si halı firması olmak üzere toplam 33 firma yer aldı.


İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırmasının sonuçlarına göre Gaziantep’ten İSO ikinci 500’de toplam 33 firma listeye girdi. Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sosyal medya üzerinden yayınladığı kutlama mesajında sıralamaya giren firmalar arasında 7 halı firmasının bulunmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırması sonuçlarında da Gaziantep’ten 24 firma listeye girmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selendili gençlere davullu çağrı
    1. Selendili gençlere davullu çağrı
    2. Facebook’ta birisini arkadaşlarım..
    3. “Bisikletle Yüz Yıllık Macera”da..
    4. Otomobilçarptı, metrelerce havaya..
    5. TFF'de kurullar belirlendi
    6. Tiyatrolar 13’üncü kez buluştu
    7. Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga
    8. Kocaeli'de NATO petrol boru hattından..
    9. Alanya’da bir kişi ölü bulundu
    10. İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor
    11. Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı..
    12. Yemen ordusunda yeni düzenlemeye..
    13. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail..
    14. Rus turistler yaralı
    15. Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı:..
    16. Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48..
    17. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    18. Patlayan trafo alev aldı
    19. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    20. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap