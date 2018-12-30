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"Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması

Ülke genelinde yılbașı öncesi yapılan uygulamalarda 508 bin 508 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 790 kişi yakalandı

30 Aralık 2018 Pazar 11:05
"Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması

ANKARA (AA) - Yeni yıl öncesinde "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen ülke genelindeki uygulamalara 65 bin 408 personel katıldı ve 229 eğitimli köpek kullanıldı.

5 bin 844 noktada yapılan uygulamada 143 bin 838 araç denetlendi, 508 bin 508 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığı uygulamalarda aranan 790 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ruhsatsız 27 tabanca, 23 av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 291 mermi, 18 kesici/delici alet, 5 kilo 668 gram esrar, 19 gram eroin, 15 gram bonzai, 32 gram metamfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Denetimlerde 6'sı çocuk 26 kayıp kişi bulundu, 931 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca çeşitli suçlarda kullanıldığı belirlenen 106 araç ele geçirildi, 459 araç trafikten men edildi, sahiplerine 1 milyon 505 bin 879 lira cezai ișlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:05
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