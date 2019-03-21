"Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini şaşırtmaya devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.

Bakan Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik açıdan çok tarihi bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin son dönemdeki süreçte her gün yeni bir pozitif bilgi ile yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Albayrak, Tüketici Güven Endeksi'nin de artmaya devam ettiğini ve daha da iyiye gideceğini dile getirdi.

Bakan Albayrak, bütün bu süreç içerisinde, özellikle enflasyon hususunda çok önemli mücadele ortaya koyulduğunu vurgulayarak, "Tüm sektörlerimiz, paydaşlarımızla ekim ayında anons ettiğimiz ‘Enflasyonla topyekün mücadele’ kapsamında çok önemli adımlar attık. Dengelenme sürecinde birçok uzmanın, ekonomistin, akademisyenin, yerli ve yabancı yatırımcının beklentisinin aksine çok daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdi Türkiye ekonomisi. Gerek cari dengede, gerek bütçe disiplininde, gerek kur, enflasyon, faiz sürecinde çok hızlı bir şekilde bu yola girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte de benzer süreçlerden geçtiğini anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gördüğümüz husus şudur, Türkiye güçlü performansı ile yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek. Bırakın 4 çeyrek küçülmeyi (geçmişte) 2019 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha hızlı bir toparlanma ile belki de pozitif performans sergileyecek. Çünkü gerek ocak-şubat ve ilk 15 gün itibariyle mart ayındaki kredi büyümesi, tüketim alışkanlıkları, faizlerdeki iyileşme ve piyasadaki likidite anlamında baktığımızda, iç talep baktığımızda hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve bu öncü rakamların istihdamda da ki ilk iki buçuk aya baktığımızda, çok olumlu yönde seyreden ciddi bir istihdam artışını görüyoruz martın 15’i itibariyle yüz binlerle ifade edeceğimiz kadar.

- "Türkiye yaşadığı tüm imtihanlardan güçlenerek çıkıyor"

Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yapılan negatif algılara rağmen ciddi bir iyileşme sürecine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye uyguladığı sıkı para ve maliye politikası ile enflasyon ve faiz dengesinde birilerinin yüzde 30'ları, 40'ları, 50'leri kötücül bir üslupla empoze etmeye çalıştığı bir iklimden ciddi bir iyileşme sürecine girdi ve bunu dengeleyecek. Özellikle iç talepte iç tüketimdeki alt kırılımdaki kılcal damarlardaki hususlara çok ince dokunuşlarla süreci bir dengelenme noktasına, popülizm açısından değil ne bütçe disiplini yönünden taviz vereceğiz ne de ekonomideki dengelenmeden taviz vereceğiz ve ne de bütün bu algıyı birilerinin kirletmeye çalışmasına izin vereceğiz."

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yaşadığını tüm zorluklardan güçlenerek çıkmayı başardığını vurgulayarak, "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı bütün bu imtihanlardan daha da güçlenerek, bağışıklık sistemini daha da sağlam bir noktaya taşıyarak yoluna emin adımlarla devam ediyor olacak." dedi.

- "Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı"

Bu kapsamda sektörler, ve alt sektörleri çok yakından takip etmeye ve onlarla istişare etmeye gayret ettiklerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede özellikle iktisadi faaliyetin normal şartlar altında, iktisat ilmi matematikten daha çok sosyal bilimlerle ilişkili. Yani işin yüzde 51 sosyoloji psikoloji 'kötü, kötü, kötü, kötü', '5 olacak, 8 olacak, 10 olacak, 15 olacak'. Hadi ya 15 lira mı olacak? Acaba sen ağustos, eylül, ekim ayında 8,10 lira olacak diye 6-7 liradan dolar toplayıp da şimdi düştüğü için bundan rahatsızlık duyduğun için mi söylüyorsun bunu. Ama işte geçen de ifade ettim. Çok beklersiniz

Türkiye özellikle yeni dönemde kur strateji, reel efektif kur strateji likidite, faiz, sermaye piyasaları stratejisiyle özellikle Merkez Bankası BDDK, Hazine, hazine ihale stratejisiyle, kur para birimi stratejiyle çok başka bir döneme girdi. Geçen de yine ifade ettim cari açıktaki dengelenme hiç bu kadar güçlü olmamıştı, hiçbir dönem."

- "Eylül gibi muhtemelen tek haneli enflasyonları göreceğiz"

Enflasyonda yılın ikinci yarısında tek haneli rakamlar beklediklerini aktaran Albayrak, şunları ifade etti:

"Yaza doğru biz turizmin, tarım üretiminin, ihracatın, faizlerin düşmesi, likiditenin güçlenmesi ve enflasyondaki baz etkisinin de etkisiyle bu yılın 2. yarısı, eylül gibi tek haneli enflasyonları göreceğiz. Bunun da etkisiyle cari fazla dönemini aylık bazda olsun göreceğiz. Bu tabii Türkiye'nin geçmişten süregelen, on yıllardır hep anlatılan 'işte kırılganlıklar şöyle böyle, Türkiye üretiyor üretmiyor.' Türkiye üretiyor, üretiyor ki küresel krizden bugüne 9 milyondan fazla iş üretmiş, iş yaratmış. Üretiyor ki ihracatta dünyadaki bütün ülkelere 20 bin küsur kalemden fazla ürün ihraç ederek rekabet avantajında da bir üst lige çıkmış ve daha fazlasını istiyor."

(Sürecek)