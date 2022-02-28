'Türkiye güçlendiği zaman ABD ve uşakları da İsrail’in arkasından çekileceklerdir'

Bilindiği gibi Mavi Marmara ve beraberindeki altı gemi, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye insani yardım götürmek üzere içlerinde 63 ülke vatandaşının da bulunduğu 200 kişi ile Antalya’dan ayrıldı. 2 Haziran’da sabah namazı saatlerinde yardım konvoyu Gazze’ye yaklaşırken alçak Siyonist askerleri konvoya saldırdılar. 2 Haziran sabahı Türkiye ve dünya televizyonlarında olayın haberleri yayınlanmaya başladığında, alt yazılarda 4 Türk’ün şehit olduğu haberi geçiyordu. Bu şehitlerden biri de yıllardır arkadaşımız olan Ali Ekber Yaratılmış idi. Haberi duyunca üzüldüğümüz kadar şaşırmıştık da. İsim benzerliği mi diye düşündük, çünkü telaştan olsa gerek konvoyda olduğunu bize bildirmemişti.

Arkadaşlarımızdan Hasan Pişkin, şehidin Ankara’daki evini arayarak şehadet haberinin doğru olduğunu öğrenmişti. Ben de şehidin evini aradım. Telefona çıkan şehidin kızına durumu sordum. Cenazeye katılmak için Ankara’ya geleceğimizi söyledim. ‘Şehidimiz ne zaman geliyor’ diye sordum. Kızında ağlama, çırpınma gibi haller yoktu, belli ki o da Cenab-ı Hakk’a tam teslim olanlardandı.

Şehidimizin ne zaman geleceği ile ilgili soruma “Biz de bilmiyoruz, haber bekliyoruz” dedi. Cenaze çadırı kurulduğunu ve evin Türk bayrakları ile donatılmış olduğunu öğrendik.

Öğleden sonra Hasan Pişkin kardeşimiz aradı; şehidimizin evine telefon açmış, yaralı olduğunu ve İsrail’in elinde esir olduklarını söylemiş. Olaydan sonra Ali Ekber kardeşimizden “şehidimiz” diye bahsetmeye başladık daha sonra “yaşayan şehit” anlamında “şehidül hayy” demeye başladık.

Ali Ekber kardeşimiz vatana dönüp daha yaraları iyileşmeden Antakya’ya geldi ve başından geçenleri bize canlı olarak anlattı. Önce Hatay’a gelmesinin sebebi gençlik yıllarının Antakya ve İskenderun’da geçmiş olmasıydı. Ali Ekber’le 1976’da asteğmen olarak görev yaptığı Antakya askerlik şubesindeyken tanıştık. Ben o yıllarda İskenderun Demir Çelik (İDÇ) fabrikasında mühendis olarak çalışmaktaydım. Terhisinden sonra kendisini de İDÇ’de çalışmaya ikna ettik. Yıllarca İDÇ’de çalıştı ve oradan emekli oldu. Antakya’ya geldikten sonra olayı bizzat kendisi bizlere anlattı; “Olaydan sonra gemi Aşdot limanına yaklaşınca can kaybı fazlalaşmasın diye başta başkan Bülent Yıldırım olmak üzere sefere katılan dernekler ve kanaat önderleri gemiyi teslim etme kararı aldılar. Çünkü şehitler artıyordu, yaralıları üst üste koymuşlardı. Yaralıların hastaneye ulaştırılmaları gerekiyordu. Benim başımın arkasına mermi isabet etmiş kan içinde kalıp bayılmışım. İlk anda beni öldü zannetmişler, gemi Aşdot’a ulaşınca benim gibi yarı baygın yaralıları bile sorgulama çadırında ifade verdikten sonra hastaneye gönderdiler. Hastanedeki gelişi güzel tedavilerden sonra hepimizi hurda otobüslerle hapishaneye gönderdiler. Hapishanede iki gün kaldık. Gemide 63 ülke vatandaşı vardı ve hepsi hapisteydi. Gemide vatandaşı olan devletler elçiliklerden görevli gönderdiler. Bu görevliler hapishane koğuşlarını dolaşarak vatandaşları ile görüşüyorlar ve onlara moral vererek ‘kısa zamanda sizleri buradan çıkaracağız’ diyorlardı. Gerçekten Türk ve Filistinliler dışındakiler kısa zamanda hapisten çıktılar. Türkiye, diğer dünya devletlerinin baskılarına ilaveten dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan protesto yürüyüşleri ile medya baskısı netice verdi ve bizleri de salıvermeye karar verdiler. Bizi meydanlığa çıkardılar. Dünyaya şirin gözükmek ve medyayı aldatmak için yeni otobüsler getirmişlerdi. Otobüslerin kapısında ellerinde meyve ve çerez sepetleri olan görevliler vardı. Sözde dünyayı aldatma pozları vereceklerdi. Arkadaşlarımız bunun bir aldatmaca olduğunu bildiği için birbirimizi ikaz ederek, bu ikramlara el uzatmadık. Otobüslerle havaalanına giderken yolda basın mensupları bizi kameraya çekiyorlardı. Başım sargılı olduğu için bana yöneldiler. Otobüs hızla geçtiği için konuşma imkanı yoktu. Zafer işareti yapıp tekbir getirdim. Otobüsler havaalanına geldiğinde bize tekrar küfür etmeye ve darp etmeye başladılar. Karşı koymamızı istiyorlardı. Karşı koyanlara it sürüsü gibi saldırdılar. Tıpkı, ABD alçak polislerinin zencilere saldırdığı gibi. Sonunda Türkiye’den gelen uçaklara bindik. Teslim edilmeyen 3-5 arkadaşımız gelinceye kadar uçaklar bekletildi. Çok ağır yaralılar iyileşinceye kadar orada kaldılar. Siyonistlerin oradaki davranışları şunu gösterdi; bu alçaklar bir tek Türklerden ve zulmettikleri Filistinlilerden korkuyorlar, çünkü o toprakların gerçek sahibinin bizler (Osmanlı torunları) olduğunu biliyorlar.

Şehitlerimizin intikamının alınabilmesi ve bölgede zulmün bitmesi için devletimizin güçlü olması şart. Bu hususta çalışanlarla, vatan hainlerinin ve işbirlikçilerinin ayırt edilmesi lazım. Türkiye güçlendiği zaman ABD ve uşakları da İsrail’in arkasından çekileceklerdir. Karabağ savaşında Ermenilerin arkasından çekildikleri gibi.”