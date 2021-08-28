Türkiye Grand Prix'inde değişiklik
Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.
Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.
3 Ekim'deki düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.
Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.
Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.