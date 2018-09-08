Türkiye'den gövde gösterisi! Görücüye çıkıyorlar

Baykar, Aselsan, TAİ, Roketsan, BMC Power, Kale Grubu, Roketsen, Havelsan, TAİS, Turkish Technic, Akım Metal ve Altınay Robotik gibi dev firmaların yanı sıra orta ve küçük ölçekteki üreticilerin de yer alacağı SAHA EXPO 2018 ile yerli üretimde yeni bir dönem başlayacak. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katılımcı firma profiliyle, ulusal ve uluslararası ziyaretçileriyle, ihracata yönelik uluslararası ilişkilerin kurulacağı ikili iş görüşmeleriyle, fuar sırasında düzenlenecek konferanslar ile SAHA EXPO Fuarı’nın, savunma sanayiinde millileşmesinde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya’dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkilileri, parlamento mensupları, ordu üyeleri fuara katılacak.

NASIL BAŞARDILAR?



SAHA EXPO 2018 sırasında paneller düzenlenecek. Fuarın ilk günü gerçekleştirilecek, “Teknolojik Dönüşüm” panelinde savunma, havacılık ve uzay sanayiinde geleceğin teknolojileri “Nasıl Başardılar?” panelinde SAHA İstanbul üyesi firmaların ilham veren başarı hikayeleri anlatılacak. “Üretilmeyeni Üretebilmek” konulu panelde milli kritik ürünleri nasıl bir ekosistemle üretir hale gelebileceği konuşulacak. “Sektörel tedarik modeli ve teşvikler” panelinde teşvik sistemleri, finans ve tedarik modelini daha etkin kılmanın yolları, “Test ve Sertifikasyon” panelinde ise gerekli kalifikasyon ve sertifikasyonlar için yapılması gerekenler konunun uzmanları tarafından anlatılacak.