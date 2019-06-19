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Türkiye Golf Turu

- Turnuvanın ikinci gününde erkeklerde National AGGA sporcusu Taner Yamaç, kadınlarda ise National BGK sporcusu Petek Peker birinci sırada yer aldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
Türkiye Golf Turu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonunca düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 9. ayak mücadelesi, Samsun'da devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Kemer Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden 21 sporcu mücadele etti.

Türkiye Golf Turu 9. ayak müsabakasının ikinci raundunun sonunda erkeklerde National AGGA sporcularından Taner Yamaç, toplamda 140 (-4) gross skorla birinci, Berk Çelik 156 (+12) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Kerem Tanpolat 158 (+14) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise National BGK sporcularından Petek Peker toplamda 152 (+8) gross skorla birinci, İrem Demir 162 (+18) gross skorla ikinci, İGGA’dan Ilgın Zeynep Denizci 169 (+25) gross skorla turnuvanın ikinci raundunu üçüncü basamakta tamamladı.

Turnuvada yarın final mücadelesi yapılacak.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
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  4. Türkiye Golf Turu 9. Ayak

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