0553 313 94 23

Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- "10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var"- "Aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz"

08 Mart 2019 Cuma 15:57
Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var." dedi.

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu etkinlikteki konuşmasında, kadınların siyasette ve ekonomideki varlığının önemine işaret ederek, TOBB olarak, "Kadınlar olmadan hiçbir hedefimize ulaşılamayacağı" görüşünde olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"İşte bu vizyonla, 2007'de Kadın Girişimciler Kurulunu hayata geçirdik. Sizlerle birlikte toprağa attığımız tohum tuttu. Bugün 81 ilde 7 bine yaklaşan üyesiyle, Türkiye’nin en geniş, girişimci kadın ağı haline geldik. Bakanımızın da burada büyük bir emeği var. Kadın Girişimciler Kurulumuz pek çok projeyi, onunla hayata geçirdi. Sayın Bakanımızla birlikte 12 yıldır büyük bir mücadele verdik. 10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var."

Kadınlara destek olunduğunda, her şeyi başardıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Turkcell ile birlikte hayata geçirdikleri "Geleceği Yazan Kadınlar projesi" hakkında bilgi verdi.


- "Ekonomiye kadın eli değmek zorunda"


Hisarcıklıoğlu, projenin dünyada birinci seçildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"18 ilde bin 800 kadına, kodlama ve iş planı hazırlama eğitimi verdik. 5 bin kadın girişimciye, Facebook ve Instagramı, ticaret yapmak için nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Google ile de Dijital Atölye Projesi'ni gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerimize, gençlerimize dijitalleşme eğitimi veriyoruz Amaç, KOBİ’lerimize, dijital dünyada etkin bir şekilde var olmaları için yapmaları gerekenleri öğretmek. Tüm bu konularda proje üretmeye devam edeceğiz, 2019'da, çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Zira ekonomiye kadın eli değmek zorunda. Zaten yapılan çalışmalar da gösteriyor ki, kadınların yönettikleri işler daha başarılı oluyor."

Kadınların ekonomiye katılımında yaşanan pozitif etkilerden bahseden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zenginleşmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların işgücüne katılımının, erkeklerin seviyesine çıkması durumunda, ekonominin yüzde 20 daha fazla büyüyeceğini, milli gelirin 170 milyar dolar artacağını ve 1 trilyon doları geçeceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Evlatlarınızı ve özellikle kızları muhakkak okutun. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmadığını anlatın. Onları girişimci olmaya özendirin. Tekrar vurguluyorum, aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayenizin kahramanı olun."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:57
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü kurtarma" çağrısı
    1. Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve..
    2. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    3. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    4. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    5. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    6. Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar..
    7. Feray’ın annesinden yürekleri dağlayan..
    8. Başkan Selçuk üzüm bağındaki..
    9. Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel..
    10. Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
    11. Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu..
    12. Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili..
    13. Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde..
    14. Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun..
    15. Elazığ’da kadınlar gününe özel program
    16. Poyraz’dan işbirliği çağrısı
    17. Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
    18. Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
    19. "AK Parti kendi içindeki FETÖ'cüleri..
    20. Macron, Kamerunlu kadın hakları..
    21. AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı
    22. Tartıştığı karısını bıçakla ağır..
    23. Aydemir’den ‘1048 Pasinler Ruhu’..
    24. Ahlat Devlet Hastanesine göz..
    25. AK Partili Özhaseki: “Kadın insandır,..
    26. Almanya'da 'Müslüman Başbakan'..
    27. Bakan Kasapoğlu Etimesgut’ta esnaf..
    28. ‘Değerli Kadın Buluşmaları’na Nurdan..
    29. "Paylaşılmayı en çok hak eden şey..
    30. Kaymakam Uçar, kadın personelleriyle..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti