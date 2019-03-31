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Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı- Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak

31 Mart 2019 Pazar 17:00
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

ANKARA (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.



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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:00
  1. 31 mart mahalli idareler gelen seçimleri
  2. oy verme işlemi

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