Türkiye genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" yapıldı

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımları, toplu taşıma araçları vb. yerlerde yapılan uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel, 256 dedektör köpek, 12 bin 257 kara aracı, 44 deniz aracı, 8 hava aracı olmak üzere toplam 12 bin 309 ekip katıldı. 10 bin 254 noktada yapılan uygulamada 483 bin 544 şahıs ve 118 bin 112 araç sorgulandı. 21 bin 518 umuma açık iş yeri de denetlendi.



Bin 361 aranan şahıs yakalandı, 610 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında 3 adam öldürme, 3 yağma, 60 yaralama, 36 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 6 cinsel saldırı, 2 çocuğun cinsel istismarı, 17 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, bir silahlı terör örgütüne üye olmak, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 28 kayıp şahıs ile bin 180 diğer suçlardan olmak üzere bin 361 aranan şahıs yakalandı. 59 adet iş yeri kapatıldı, 610 adet araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplamda 1 milyon 610 bin 373 TL cezai işlem uygulandı.



63 av bayine cezai işlem uygulandı

61 adet aranan araç, 19 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 561 adet mermi, 161 adet kesici/delici alet, 1 kilo 179 gram esrar, 68 gram eroin, 9 gram bonzai, 1 gram metanfetamin, 7 adet ecstasy, 2 adet captagon, 310 adet kenevir bitkisi ve 8 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucu 124 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca piroteknik ve av malzemelerinin usulsüz satışının engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 808 av bayisi denetlendi. Denetimlerde 278 bin 84 gram izinsiz piroteknik madde, 30 adet av tüfeği, 7 adet yasaklı av tüfeği aksamı, 99 adet kesici alet, 4 adet kurusıkı silah ve 23 adet muşta elde geçirildi. 63 av bayine toplam 7 bin 82 TL cezai işlem uygulandı, 5 iş yeri kapatıldı.