Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birisi Kütahya’ya atandı

Sağlık Bakanlığı, Kütahya ve ilçelerine doktor ataması gerçekleştirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek kentin taleplerini ilettiler.

Ziyaret sonrası yapılan ortak açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde, Kütahyamız’da aciliyeti önem arzeden doktorların ataması ivedilikle gerçekleştirilmiştir.Doktorlarımızın içinde Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birinin atamasının da ilimize yapılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir’e destekleri için şükranlarımızı sunuyor, Kütahyamız’da görev yapacak olan doktorlarımıza da üstün başarılar diliyorum. Memleketimiz ve hemşehrilerimiz İçin hayırlı olsun" denildi.