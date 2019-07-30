Türkiye genelinde 1200 gazeteye 450 milyon liralık ilan ve reklam

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, Türkiye genelinde resmi ilan yayınlama hakkına sahip 1200 civarında gazeteye geçen yıl yaklaşık 450 milyon liralık resmi ilan ve reklam verildiğini bildirdi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİK'in birinci görevinin kamu ilanlarının gazetelerde yayınlanmasına aracılık etmek olduğunu, devlet adına ilanların gazetelerde usulüne, esasına uygun yayınlanmasını temin ettiklerini söyledi.

Yazılı basın sektörünün çok önemli dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Karaca, "Resmi ilan desteğinin dijital yayıncılıkta da devam etmesine karar verilmesi halinde dijital yayıncılık büyük ölçüde tamamlanacaktır. Burada siyasi karar önemli. En kısa zamanda bu kararın alınmasını bekliyoruz." dedi.

Basın sektöründe 1950-1970'li yıllarda gazete satışlarının birinci gelir kaynağı olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"O dönemden sonra gelir kaynakları reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan ilanlar oldu. Bunlar arasında sadece resmi ilan gelirleri kaldı desek mübalağa etmeyiz. Dünyada artık her alanda dijitalleşme söz konusu. Gazetelerimiz dijital yayıncılık hayatını sürdürürken resmi ilan gelirinden istifade edebilecekleri durum, siyasi irade tarafından kararlaştırılsa mesele bir şekilde halledilmiş olacaktır. Biz bunun altyapı çalışmalarına uzun süreden beri devam ediyoruz. Belirli bir noktaya kadar geldik, bundan sonrası siyasi iradenin kararıdır. Umarız basınımızın gazetecilik faaliyeti yeni dönemde daha da gelişerek devam edecek. Türkiye'de resmi ilan yayınlama hakkı olan gazetelere baktığımız zaman toplamda 1200 civarında gazete var. Bu gazetelerimizin resmi ilan kapsamında aldıkları geçen yıl yaklaşık 350 milyon, resmi reklam ilanlarını da kattığımız zaman bu rakamın 450 milyon liraya ulaştığını görüyoruz."

Karaca, gazetelerde dijitalleşmenin ardından ilanların dağıtımı için gerekli kriterlerin belirlenmeye başlandığını sözlerine ekledi.

