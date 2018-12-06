CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları belli oldu. CHP Parti Meclisi yaptığı toplantılarla CHP belediye başkan adaylarını açıkladı. Aralarında Eskişehir, Tekirdağ, Konya, Aydın ve Muğla büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere Türkiye geneli il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...06 Aralık 2018 Perşembe 17:54
CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları belli oldu. CHP Parti Meclisi yaptığı toplantılarla CHP belediye başkan adaylarını açıkladı. Aralarında Eskişehir, Tekirdağ, Konya, Aydın ve Muğla büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere Türkiye geneli il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...
Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan
Hatay Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş
Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan
Çanakkale Belediye Başkan adayıÜlgür Gökhan
Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil
Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege
Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen
Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın
Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu
Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu
Muğla Belediye Başkan adayı Osnab Gürün
Malatya Belediye Başkan adayı Soner Gökçe
Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı
Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin
Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak
Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir
Afyonkarahisar/Sülümenli İsmail Özakman
Afyonkarahisar/Çay/Pazarağaç Fahrettin Mutlu
Ağrı/Tutak Erkan Sayan
Ağrı/Taşlıçay Kubbettin Tekgül
Aksaray/Merkez/Taşpınar Cihan Yüksel(Mevcut Başkan)
Aksaray/Merkez/Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)
Aksaray/Merkez/Yeşilova Sibel Muştu
Amasya/Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan)
Ankara/Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)
Ankara/Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)
Ankara/Elmadağ Adem Barış Aşkın
Antalya/Manavgat Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)
Antalya/Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan)
Ardahan/Göle/Köprülü Engin Sarıkaya
Artvin/Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)
Aydın/Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)
Balıkesir/Balya Orhan Gaga
Balıkesir/Havran Bedri Şahin
Balıkesir/Burhaniye Ali Kemal Deveciler
Balıkesir/Mayas Tancan Barçın (Mevcut Başkan)
Bartın/Kurucaşile Nergis Kartal
Batman/Gercüş Hamide Öner
Batman/Hasankeyf Orhan Cihan
Batman/Beşiri Genco Özel
Batman/Kozluk Savaş Durmaz
Batman/Sason Adnan Yaşar
Bilecik/İnhisar Ayhan Özdübek
Bingöl/Yaylıdere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)
Bingöl/Yedisu Veysel Yaygan
Bingöl/Kığı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)
Bitlis/Adilcevaz/Aydınlar İsmet Özçalımlı
Bitlis/Mutki/Kavakbaşı Mezher Özdeş
Bitlis/Güroymak/Günkırı Servet Başelçin
Bitlis/Güroymak/Gölbaşı Cuma Siri
Burdur/Bucak/Kızılkaya Şeref Coşar
Bolu/Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan)
Bolu/Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)
Bolu/Yeniçağ Adnan Göngör
Bolu/Dörtdivan İlyas Özalp
Bursa/Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
Bursa/Harmancık Ahmet Tufan
Bursa/Orhaneli Vildan Koç
Çankırı / Eldivan / Afife Ülkü Kavalalı
Çankırı / Kurşunlu / Tevfik Metin Aktaş
Denizli / Serinhisar / Hüseyin Gemili
Denizli / Çivril / Ömer Köseoğlu
Denizli / Pamukkale / Ahmet Divarcı
Denizli / Güney / Mustafa Ürtekin
Diyarbakır / Cüngüş / Muhiddin Yıldırım
Düzce / Akçakoca / Fikret Albayrak
Düzce / Gölyaka / Abdullah Şahin
Eskişenir / Han / Erdal Şanlı / Mevcut başkan
Eskişenir / Mahmudiye / İshak Gündoğan (mevcut başkan)
Eskişenir / Odunpazarı / Kazım Kurt (mevcut başkan)
Eskişenir / Tepebaşı / Ahmet Ataç (mevcut başkan)
Gaziantep / Karkamış / Ali Doğan
Gaziantep / Araban / Hasan Doğru
Giresun / Tirebolu / Burhan Takır
Giresun / Eynesil / Ahmet Latif Karadeniz
Gümüşhane / Şiran / Hüseyin Kaya
Hatay / Antakya / Hikmet Hatunoğlu
Kahramanmaraş / Andırın/ Ahmet Rüzgar
Kahramanmaraş / Elbistan / Onur Gündüz
Kars / Arpaçay / Enver Akkaya
Kars / Susuz / Oğuz Yantemur
Kastamonu / Devrekani / İlhan Tuncer
Kastamonu / Bozkurt / Güvenç Demirezen
Kayseri / Bünyan / Mustafa Naldız
Kayseri / Felahiye / Kerim Karakoç
Kocaeli / Darıca / Yakup Törk
Kocaeli / Karamürsel / Ahmet Çalık
Karabük / Yenice / Yortanpazarı / İsmail Elemen
Kütahya / Dumlupınar /Zekeriya Yılmaz
Kütahya / Domaniç / Mustafa Temel Ergün
Kütahya / Domaniç / Çukurca / Ceyhun Ergün
Kütahya / Altıntaş / Doğan Akbunar
Kırıkkale/ Sulakyurt / Tamer Cihan
Manisa/Gölmarmara Birol Bak
Manisa/Saruhanlı Zeki Bilgin
Manisa/Kırkağaç Şerif Ozan İren
Nevşehir/Derinkuyu Mustafa Erdem
Nevşehir/Sulusaray Derviş Dursun
Niğde/Altunhisar Abdi Mercan
Niğde/Ulukışla Mustafa Önen
Ordu / Fatsa / Ahmet Canbaz
Ordu / Aybastı / Özdilek Aydoğan
Ordu / Gölköy / Cengiz Sarıyer
Ordu / Akkuş / Bayram Görür
Sakarya / Serdivan / Zafer Kazan
Sakarya / Karapürçek / Nizamettin Yıldız
Samsan / Yakakent / Ramazan Şensoy
Samsan / Çarşamba/ Altan Karabulut
Sinop / Erfelek / Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)
Sinop/Gerze Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)
Sivas/Gemerek/Çepni Gülbeden Yüksel
Sivas/İmranlı Murat Açıl
Sivas/Şarkışla Ayfer Temel
Şanlıurfa/Hilvan Abuzer Bebe
Şanlıurfa/Akçakale Ahmet Geçit
Şanlıurfa/Halfeti Ekrem Morçiçek
Şanlıurfa/Suruç Kemal Eşsiz
Şanlıurfa/Harran Mehmet İngin
Şanlıurfa/Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
Tunceli/Mazgirt İsmail Toprak
Tunceli/Mazgirt/Akpazar Cemal Bulut
Tunceli/Hozat Seyfi Geyik
Uşak/Eşme Yılmaz Tozan
Uşak/Sivaslı/Pınarbaşı Naci Akyürek (mevcut başkan)
Uşak/Sivaslı/Selçikler İbharim Kökçü
Uşak/Eşme/Yeleğen Fevzi Kaya (mevcut başkan)
Uşak/Banaz/Kızılcasöğüt Ömer Biçer (mevcut başkan)
Van/Çaldıran Muhammed Aladağ
Yalova/Armutlu Ali Çetinkaya
Yalova/Altınova/Kaytazdere Ali Kangal (mecvut başkan)
Yalova/Altınova/Subaşı Turan Canbay
Yalova/Çınarcık Avni Kurt (mevcut başkan)
Yalova/Çınarcık/Koru Kamil Yaman (mevcut başkan)
Yalova/Çiftlikköy Nedim Güler
Zonguldak/Devrek/Çaydeğirmeni Hayrettin Çatallı
Zonguldak/Çaycuma/Saltukova Alim Genç
Zonguldak/Alaplı/Gümeli Ahmet Saydam (mevcut başkan)
Zonguldak/Kozlu Cengiz Bank
Zonguldak/Merkez/Beycuma Hayati Açıkgöz
Zonguldak/Kilimli Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)
Zonguldak/Kilimli/Çatalağzı Adnan Akgün (mevcut başkan)
Balıkesir/BŞB Ahmet Akın (milletvekili)
Artvin/Merkez Demirhan Elçin
Batman/Merkez Enver Erdem
Bingöl/Merkez Vahdettin Uzunyayla
Gümüşhane/Merkez Bedri Ağaç
Uşak/Merkez Asım Kalelioğlu
Erzincan/Merkez İsmail Taş
Karabük/Merkez Mehmet Durum
Burdur/Merkez Ali Ortun Ercengiz (mevcut başkan)
Giresun/Merkez Kerim Aksu (mevcut başkan)
Yalova/Merkez Vefa Salman (mevcut başkan)
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