CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları belli oldu. CHP Parti Meclisi yaptığı toplantılarla CHP belediye başkan adaylarını açıkladı. Aralarında Eskişehir, Tekirdağ, Konya, Aydın ve Muğla büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere Türkiye geneli il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...

Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan

Hatay Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş

Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan

Çanakkale Belediye Başkan adayıÜlgür Gökhan

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil

Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege

Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen

Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın

Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu

Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Muğla Belediye Başkan adayı Osnab Gürün

Malatya Belediye Başkan adayı Soner Gökçe

Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin

Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak

Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir

Afyonkarahisar/Sülümenli İsmail Özakman

Afyonkarahisar/Çay/Pazarağaç Fahrettin Mutlu

Ağrı/Tutak Erkan Sayan

Ağrı/Taşlıçay Kubbettin Tekgül

Aksaray/Merkez/Taşpınar Cihan Yüksel(Mevcut Başkan)

Aksaray/Merkez/Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)

Aksaray/Merkez/Yeşilova Sibel Muştu

Amasya/Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan)

Ankara/Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)

Ankara/Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)

Ankara/Elmadağ Adem Barış Aşkın

Antalya/Manavgat Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)

Antalya/Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

Ardahan/Göle/Köprülü Engin Sarıkaya

Artvin/Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)

Aydın/Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

Balıkesir/Balya Orhan Gaga

Balıkesir/Havran Bedri Şahin

Balıkesir/Burhaniye Ali Kemal Deveciler

Balıkesir/Mayas Tancan Barçın (Mevcut Başkan)

Bartın/Kurucaşile Nergis Kartal

Batman/Gercüş Hamide Öner

Batman/Hasankeyf Orhan Cihan

Batman/Beşiri Genco Özel

Batman/Kozluk Savaş Durmaz

Batman/Sason Adnan Yaşar

Bilecik/İnhisar Ayhan Özdübek

Bingöl/Yaylıdere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)

Bingöl/Yedisu Veysel Yaygan

Bingöl/Kığı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)

Bitlis/Adilcevaz/Aydınlar İsmet Özçalımlı

Bitlis/Mutki/Kavakbaşı Mezher Özdeş

Bitlis/Güroymak/Günkırı Servet Başelçin

Bitlis/Güroymak/Gölbaşı Cuma Siri

Burdur/Bucak/Kızılkaya Şeref Coşar

Bolu/Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan)

Bolu/Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)

Bolu/Yeniçağ Adnan Göngör

Bolu/Dörtdivan İlyas Özalp

Bursa/Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

Bursa/Harmancık Ahmet Tufan

Bursa/Orhaneli Vildan Koç

Çankırı / Eldivan / Afife Ülkü Kavalalı

Çankırı / Kurşunlu / Tevfik Metin Aktaş

Denizli / Serinhisar / Hüseyin Gemili

Denizli / Çivril / Ömer Köseoğlu

Denizli / Pamukkale / Ahmet Divarcı

Denizli / Güney / Mustafa Ürtekin

Diyarbakır / Cüngüş / Muhiddin Yıldırım

Düzce / Akçakoca / Fikret Albayrak

Düzce / Gölyaka / Abdullah Şahin

Eskişenir / Han / Erdal Şanlı / Mevcut başkan

Eskişenir / Mahmudiye / İshak Gündoğan (mevcut başkan)

Eskişenir / Odunpazarı / Kazım Kurt (mevcut başkan)

Eskişenir / Tepebaşı / Ahmet Ataç (mevcut başkan)

Gaziantep / Karkamış / Ali Doğan

Gaziantep / Araban / Hasan Doğru

Giresun / Tirebolu / Burhan Takır

Giresun / Eynesil / Ahmet Latif Karadeniz

Gümüşhane / Şiran / Hüseyin Kaya

Hatay / Antakya / Hikmet Hatunoğlu

Kahramanmaraş / Andırın/ Ahmet Rüzgar

Kahramanmaraş / Elbistan / Onur Gündüz

Kars / Arpaçay / Enver Akkaya

Kars / Susuz / Oğuz Yantemur

Kastamonu / Devrekani / İlhan Tuncer

Kastamonu / Bozkurt / Güvenç Demirezen

Kayseri / Bünyan / Mustafa Naldız

Kayseri / Felahiye / Kerim Karakoç

Kocaeli / Darıca / Yakup Törk

Kocaeli / Karamürsel / Ahmet Çalık

Karabük / Yenice / Yortanpazarı / İsmail Elemen

Kütahya / Dumlupınar /Zekeriya Yılmaz

Kütahya / Domaniç / Mustafa Temel Ergün

Kütahya / Domaniç / Çukurca / Ceyhun Ergün

Kütahya / Altıntaş / Doğan Akbunar

Kırıkkale/ Sulakyurt / Tamer Cihan

Manisa/Gölmarmara Birol Bak

Manisa/Saruhanlı Zeki Bilgin

Manisa/Kırkağaç Şerif Ozan İren

Nevşehir/Derinkuyu Mustafa Erdem

Nevşehir/Sulusaray Derviş Dursun

Niğde/Altunhisar Abdi Mercan

Niğde/Ulukışla Mustafa Önen

Ordu / Fatsa / Ahmet Canbaz

Ordu / Aybastı / Özdilek Aydoğan

Ordu / Gölköy / Cengiz Sarıyer

Ordu / Akkuş / Bayram Görür

Sakarya / Serdivan / Zafer Kazan

Sakarya / Karapürçek / Nizamettin Yıldız

Samsan / Yakakent / Ramazan Şensoy

Samsan / Çarşamba/ Altan Karabulut

Sinop / Erfelek / Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)

Sinop/Gerze Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)

Sivas/Gemerek/Çepni Gülbeden Yüksel

Sivas/İmranlı Murat Açıl

Sivas/Şarkışla Ayfer Temel

Şanlıurfa/Hilvan Abuzer Bebe

Şanlıurfa/Akçakale Ahmet Geçit

Şanlıurfa/Halfeti Ekrem Morçiçek

Şanlıurfa/Suruç Kemal Eşsiz

Şanlıurfa/Harran Mehmet İngin

Şanlıurfa/Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

Tunceli/Mazgirt İsmail Toprak

Tunceli/Mazgirt/Akpazar Cemal Bulut

Tunceli/Hozat Seyfi Geyik

Uşak/Eşme Yılmaz Tozan

Uşak/Sivaslı/Pınarbaşı Naci Akyürek (mevcut başkan)

Uşak/Sivaslı/Selçikler İbharim Kökçü

Uşak/Eşme/Yeleğen Fevzi Kaya (mevcut başkan)

Uşak/Banaz/Kızılcasöğüt Ömer Biçer (mevcut başkan)

Van/Çaldıran Muhammed Aladağ

Yalova/Armutlu Ali Çetinkaya

Yalova/Altınova/Kaytazdere Ali Kangal (mecvut başkan)

Yalova/Altınova/Subaşı Turan Canbay

Yalova/Çınarcık Avni Kurt (mevcut başkan)

Yalova/Çınarcık/Koru Kamil Yaman (mevcut başkan)

Yalova/Çiftlikköy Nedim Güler

Zonguldak/Devrek/Çaydeğirmeni Hayrettin Çatallı

Zonguldak/Çaycuma/Saltukova Alim Genç

Zonguldak/Alaplı/Gümeli Ahmet Saydam (mevcut başkan)

Zonguldak/Kozlu Cengiz Bank

Zonguldak/Merkez/Beycuma Hayati Açıkgöz

Zonguldak/Kilimli Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

Zonguldak/Kilimli/Çatalağzı Adnan Akgün (mevcut başkan)

Balıkesir/BŞB Ahmet Akın (milletvekili)

Artvin/Merkez Demirhan Elçin

Batman/Merkez Enver Erdem

Bingöl/Merkez Vahdettin Uzunyayla

Gümüşhane/Merkez Bedri Ağaç

Uşak/Merkez Asım Kalelioğlu

Erzincan/Merkez İsmail Taş

Karabük/Merkez Mehmet Durum

Burdur/Merkez Ali Ortun Ercengiz (mevcut başkan)

Giresun/Merkez Kerim Aksu (mevcut başkan)

Yalova/Merkez Vefa Salman (mevcut başkan)