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Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor salonun da başladı.

08 Mart 2019 Cuma 13:38
Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor salonun da başladı. Müsabakalar 7-10 Mart tarihleri arasında devam edecek.


Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası Erzincan’da başladı. Erzincan Merkez Spor salonunda 7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakaların il gününde Eleme ve yarı final maçları yapıldı.


Erzincan Merkez Spor Salonunda 50 ilden 500’ü aşkın sporcunun katılımı ile başlayan Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında ilk gün 57-70-86 ve 125 kilogram müsabakaları yapılıyor. Yapılan şampiyona büyük çekişme ve heyecana sahne oluyor. Yapılan Şampiyona hakkında bilgi veren Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, “Türkiye Güreş Federasyonu programı dahilin de bulunan Türkiye Gençler Şampiyonasında Erzincan’dayız. Burada 500’e yakın sporcumuz çeşitli illerde ki kulüplerin sporcuları tabii. Onların müsabakaları içi buradayız. İnşallah bu sporcularımız geleceğimiz açısından bize büyük ümit verecek ve A takımı teşkil edecek sporcuların yetişmesi için bir müsabaka. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel olur. Çünkü seneye önümüze ki sene 2019 Tokyo Olimpiyatları var. Burada büyükler mücadele edecekler ama onların devamında 2024 Fransa Paris’te yapılacak olimpiyatlara bu gençlerimizin büyük oranda gitme şansı var. Dolayısıyla bu açıdan çok önem arz eden bir gençlik müsabakası. İnşallah bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize ışık tutacak gençlerimizdir. Böyle güzide bir şehirde de olması bizi memnun etti. Her sene çeşitli illerde bu tür müsabakalara fırsat veriliyor. Bunlar bizim için sporumuzun güreş sporumuzun gelişmesi açısından önem arz ediyor. Biliyorsunuz ata sporumuz güreş. Bunu bir futbol gibi daha çok yaymak, gençlerimizi yetiştirmek bizim en büyük hedeflerimizden biri" dedi.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise, “Erzincan birçok organizasyonda marka şehir oldu. Marka şehir olduğu içinde birçok organizasyona, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Bugün burada Serbest Gençler Güreş Şampiyonamızı yapmaktayız. Üç gün sürecek müsabakalarımız başladı. Yarın seromonisi yapılacak. 40 ilden 500’ün üzerinde sporcumuz var. Onlara Erzincan’ı tanıtacağız. Erzincan’ı gezdireceğiz. Burada güzel bir ortamda güzel müsabakalar yapacaklar. Geleceğin Avrupa ve Dünya şampiyonlarını Erzincanlı halkımıza ve sporseverlere, güreşçilerimize izleteceğiz. Karşılıklı etkileşim halinde çok güzel organizasyonlar olacak. Buradan tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyor, tüm Erzincanlıları müsabakaları izlemek üzere buraya davet ediyorum” dedi.


Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Mehmet Özsoy, ise ‘‘Yapılan bu müsabakalar Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası gurubu yapılmadan ilk defa düz Türkiye şampiyonası olduğu için 81 vilayetten teşrif buyurdu. Bunun amacı önümüzde ki aylarda yapılacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonasına aday kadrosunun belirlenmesidir. 2019 yılında ki Türkiye Şampiyonasıdır. İlimizi en güzel şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz” dedi.


Erzincan’da düzenlenen Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 4 gün sürecek ve 10 Mart sona erecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:38
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