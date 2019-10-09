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YPG'li teröristler Türkiye korkusundan mevzileri bırakıp kaçtı

ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK'nın Menbiç-Cerablus arasında oluşturulan hendek ve mevzilerin boşaltıldığı görüldü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:55
YPG'li teröristler Türkiye korkusundan mevzileri bırakıp kaçtı

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal altında olan ve Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Menbiç’teki hendek ve mevzilerde teröristlerin olmadığı görüldü. YPG/PKK’lı teröristler tarafından 3 yıl önce DEAŞ’tan alınan Menbiç’in etrafına oluşturulan hendek ve mevziler boş kaldı. Teröristler mevzilerde daha önceleri cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından teröristlerin mevzilere uğramaması dikkat çekti. Suriye’nin Halep kentine bağlı Kobani’nin Zor Mağar köyündeki mevziler ve sözde karakollarda da teröristlerin olmadığı görüldü.

Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Menbiç sınırı ve Fırat’ın doğusunda teröristler tarafından hendek ve mevziler iş makineleriyle açılmıştı.

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden temizlenen bölgede askeri yığınak devam ederken, Suriye Milli Ordusu da Fırat’ın doğusuna yöneldi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:55
  1. Ordu
  2. Terör örgütü YPG/PKK
  3. Menbiç

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  • AlpAlp33 dk önce
    Arkalarında mayın bırakmışlardır. Gizli geçitlerde bekliyorlardır. Bu yinede güzel gelişme

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